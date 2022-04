Adán Augusto rechaza hablar sobre promoción de la Revocación de Mandato

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, evitó hablar sobre las actividades partidistas que realizó el fin de semana pasado en el que realizó promoción sobre la consulta de Revocación de Mandato.

A su llegada a Palacio Nacional, el funcionario no respondió cuando se le preguntó sobre su más reciente viaje al norte del país.

Al salir del recinto, cuando nuevamente se le preguntó por el viaje, López Hernández, tampoco respondió.

Ya me voy, tengo prisa”, aseguró.

También se le preguntó sobre si habría utilizado un avión de la Guardia Nacional para su traslado pero solo se limitó a responder “gracias”.

Por la mañana, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador pidió a sus críticos”que se tranquilicen y serenen”, ya que el titular de Segob solo lo está ayudando a la transformación de México.

Ojalá y se actúa con rectitud, y en el caso de secretario de Gobernación, Adán Augusto López, él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mitines”, dijo.

La promoción a la consulta se dio en medio de la veda electoral que prohíbe a los servidores públicos la promoción de este ejercicio participativo.

El mandatario mexicano aseguró que López Hernández no es un precandidato a la Presidencia, y que su actuar se basa en defender al pueblo de México.

Él, para que se tranquilicen, para que se serenen los adversarios, está ayudándome en la Transformación. No es precandidato a la Presidencia. Me está ayudando a la Transformación del país, que no se confundan, él no está actuando de esa forma”, argumentó.

Este fin de semana, Adán Augusto López fue captado en actos públicos promoviendo la consulta de Revocación de Mandato, que se realizará el próximo 10 de abril, en lo estados de Coahuila y Sonora.

El titular de Segob aprovechó para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador y le recordó que “no está solo”, además de que aseguró no tener temor de la sanción del INE o de ser despedido como secretario de Gobernación.

La consulta de revocación, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, causa polémica porque es impulsada por el propio presidente López Obrador, por lo que la oposición le ha acusado de promover “una campaña permanente” para movilizar a sus bases.

Al ejercicio están convocados a participar de manera oficial 92 millones 823 mil 216 millones de ciudadanos.

Con información de López-Dóriga Digital