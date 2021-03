Al buen entendedor…: La Feria

SR. LÓPEZ

A tío Celso no lo conoció este menda pero era un personaje intrigante. Según los señores de la familia era un tipo a todo dar; pero las señoras hacían cara de disgusto si salía en la plática; su viuda, tía Herminia, si se lo mencionaban se iba, fuera comida dominical o cena de Navidad, se levantaba y ¡adiós!; sus hijos, si les preguntabas sobre su papá, dejaban de hablar y se te quedaban viendo. Pero lo más interesante para este su texto servidor, era saber qué tan cierto era lo de su velorio, cosa que ya más grandecito le preguntó a la abuela Virgen: -¿Es cierto que tía Herminia hizo fiesta? –y la santa abuelita, especialista en soltar la sopa, lo negó: -¡Ay, no!, ¿cómo crees?… eso fue al otro día –bueno.

¿Cuál Presidente prefiere usted?… sí, cuál Presidente de México, el gallardo defensor de nuestra soberanía, el arrogante que hace oídos sordos a reclamos de mujeres, el que amenaza abogados, el que insulta empresarios extranjeros (“¡que se vayan a robar a otra parte!”), el apacentador de su grey, el predicador de la “fraternidad universal”… cuál Presidente es el que prefiere usted de entre todas las versiones de él mismo.

Ahora por lo de la conversación con Joe Biden, toca el Presidente obsequioso. Era predecible. Su actitud ante los presidentes de los EUA siempre es igual: una mezcla de sumisión y sonrisitas de satisfacción porque le dirigen la palabra. Y si considera usted que este tecladista trae entre ojos al Presidente López Obrador, se le recuerda lo que dijo en la Casa Blanca el 8 de julio del año pasado, en el mensaje conjunto a medios de comunicación: “(…) quise estar aquí para agradecerle (…) a usted presidente Trump por ser cada vez más respetuoso con nuestros paisanos mexicanos”… o sea: al gañán del Trump le fue a agradecer ser “cada vez más respetuoso” con nuestros connacionales allá; migrantes enjaulados, aparte; niños separados de sus padres, aparte; insultos del Trump, aparte; muro, aparte. De ese calibre.

Él mismo informó en su madrugadora de ayer, sobre su plática con Biden: “Fue muy buena la conversación, él muy respetuoso (…) tratamos lo relacionado con el Covid en general y lo de las vacunas en particular, para que se despejen dudas y malos entendidos. Hubo una actitud del presidente Biden de mucha comprensión en este tema (…)”. ¡Ay!, qué bueno que Biden fue respetuoso y comprensivo con de compartir vacunas. Lástima que la vocera oficial de la Casa Blanca, Jen Psaki, haya salido a aclarar que el presidente de los EUA no asumió ningún compromiso ni dio un cronograma para el supuesto acuerdo. Punto redondo. Igual, muchas gracias.

No es que este su texto servidor quisiera que nuestro Presidente le hablara al del país del que depende nuestra economía, como si fuera reportero mexicano, no, pero oírlo decir a Biden con una sonrisita pícara: “Porfirio Díaz decía: ‘Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos’. Ahora puedo decir: ‘Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos’”, da retortijones. No hace falta doblar los lomos, señor López Obrador, no hace falta…

Y eso de que estamos tan cerca de Dios, divide opiniones, al menos entre las mujeres que son más de la mitad de la población y reciben claro el mensaje de la empatía presidencial por sus reclamos y protestas, en la candidatura del Félix Salgado al gobierno de Guerrero, por decisión unipersonal de él, Andrés Manuel López Obrador, que hace a un lado como a moscas incómodas, las denuncias de abuso y violación de cinco mujeres porque ¡ya Chole!

Sí, ni tan cerca de Dios, a la vista del informe de ayer: “Entre el cuarto trimestre de 2019 y el último trimestre de 2020 aumentó la pobreza laboral del país, pasando de 37.3 a 40.7 por ciento, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esto equivale a 50.4 millones de mexicanos que no ganan lo suficiente en su trabajo para pagar la canasta básica”… tan cerca de Dios con casi la mitad de los mexicanos sin dinero para comer diario.

Horas antes de la reunión virtual con Biden, el presidente aclaró paradas sobre la reforma a la ley eléctrica; dijo:

“Los adversarios corruptos, que estaban dedicados a robar y que no quieren dejar de robar, piensan que la reforma eléctrica, que es para fortalecer a la CFE, que no cueste más la luz y que no nos estén saqueando como sucedía, piensan que se va a dar marcha atrás por la llamada con el presidente de Estados Unidos, no es así, porque el presidente de Estados Unidos es respetuoso de nuestra soberanía”.

Esta declaración ratifica que el platillo favorito de nuestro Presidente es el revoltijo. No son sus adversarios ni son corruptos los que se oponen a esta reforma que viola la Constitución, el T-MEC y los contratos vigentes con muchas empresas; no se dedican a robar los empresarios; con la reforma no va a costar menos la “luz”, porque va a costar más producirla; no es saqueo cobrar lo que en los contratos diga que se debe pagar… por cierto, menos de lo que le cuesta a la CFE producir electricidad: raro nos roba el que nos ahorra dinero. Y por último: no tiene nada que ver el respeto a nuestra soberanía con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica; tiene que ver con el respeto a contratos y leyes.

Pero así es nuestro Presidente, todo lo explica con un silabario de frases patrióticas, extraído del ideario del viejo priismo imperial de tiempos de Luis Echeverría; pero a los funcionarios del gobierno de los EUA no los va a ahogar en babas tricolores, no, sean de Trump o de Biden, no entienden razones cuando se oponen a compromisos firmados.

Biden no trató en esta conversación nada que no quería aunque lo quisiera nuestro Presidente y la ‘Declaración Binacional’, posterior a la conversación, clarito dice en el segundo párrafo de su tercer apartado:

“Los líderes reconocieron los beneficios de reducir los contaminantes climáticos de corta duración, así como la necesidad de promover la eficiencia energética”. Bueno, al buen entendedor…