AMLO: No cambiaré estrategia de “abrazos no balazos”; Sedena confirma autenticidad de video del CJNG

Mientras el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, confirmó la autenticidad de los videos donde el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) intenta mostrar su “poderío”, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no cambiará su estrategia de “abrazos no balazos”.

Además de criticar un twitter al respecto “subido” por el periodista Joaquín López Dóriga el viernes, AMLO insistió en que no declarará la guerra a la delincuencia organizada y pidió al titular de la Sedena, detallar el análisis de los videos que circularon en redes el fin de semana.

Si esto no es un ejército, que alguien me diga qué es. Ni abrazos ni regaños maternos porque no tienen. Pero es el discurso oficial. Negar la realidad. pic.twitter.com/Sew0eHqPd7

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 18, 2020