“Asunto personal”, los 150 mil pesos entre David León y mi hermano Martín Jesús: AMLO

GMx

Andrés Manuel López Obrador aseguró que el video en el que su hermano menor Martín Jesús es exhibido recibiendo 150 mil pesos en efectivo de manos de David León Romero, quien fuera hasta el año pasado titular de Protección Civil del gobierno federal “es un asunto personal y lo están convirtiendo en un asunto político.”

“Creo que la intención es tratar de perjudicarme. Es la campaña negra de mis adversarios, ya estamos acostumbrados a eso. Pero también siempre hemos salido de la calumnia sin salir ilesos”, manifestó en la mañanera de este viernes, un día después de que el periodista Carlos Loret de Mola exhibió la pieza de video en Latinus.

“Según la información de este nuevo video, fue un trato entre David León y mi hermano; sin embargo, se empata, se junta para hacer ver de que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierto.

Otro hermano del presidente López Obrador aparece en video recibiendo dinero en efectivo clandestinamente. Es Martín Jesús López Obrador, “Martinazo”. Y dice que el dinero es para su hermano. Hoy revelamos el video en #Loret en @Latinus_us Véanlo aquí: https://t.co/B3MP3wBejk pic.twitter.com/DgLuK1MgYr — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) July 9, 2021

No me extraña que esto suceda porque están siendo afectados muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a saquear en el gobierno”, afirmó el Presidente de México.

“Loret de Mola debe estar ahora hasta preocupado porque se detuvo al señor Cárdenas Palomino, que aparece en uno de los montajes que hizo Loret de Mola, incluso golpeando a un supuesto delincuente o secuestrador…”

También decir que, si hay algún delito, de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie. Es muy claro que quien comete un delito debe ser castigado, justificó AMLO.

Independientemente de lo mediático, de lo político, si existe un delito pues hay que denunciarlo.

Sobre la información difundida el día de hoy, aclaro que los recursos ahí mencionados, fueron a título personal, producto de mis ahorros y con motivo de un préstamo. — David E. León Romero (@DavidLeonRomero) July 9, 2021

La autoridad debe resolver si hay un delito. Si no me atacan es porque ya no estamos cambiando las cosas. Lo de Loret de Mola, El Universal son parte del grupo conservador corrupto, dijo.

-¿Ha visto usted a David León o a su hermano para hablar sobre el tema? Preguntó un reportero

“No, no. A mi hermano Martín no lo veo desde hace cinco años. Yo estoy entregado por completo a la causa que defendemos y enarbolamos por la gente”.

Quien comete un delito que lo lleven a la cárcel, no debe haber impunidad. Nos costó mucho llegar a la Presidencia, muchos hasta perdieron la vida, como para llegar y hacer lo mismo, es decir, robar, mentir, traicionar al pueblo; llegamos para que las cosas cambien, de verdad. No es asunto de familiares ni de compañeros de trabajo.