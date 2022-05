Atlas toma ventaja en casa de Chivas

La llave sigue abierta, pero Atlas va con ventaja al Estadio Jalisco. En una gran noche de Jeremy Márquez que se destapó con un doblete, los Zorros vencieron 1-2 al Guadalajara y tendrá el global a su favor el domingo.

Juego cerrado en la primera mitad, dos esquemas similares, pero con funcionamiento diferente, no había pasado ni un minuto cuando el Rebaño dejó el primero, Roberto Alvarado perdonó ante Camilo Vargas.

Los visitantes sacaron la renta vía Jeremy Márquez en el 27’, pues se encontró un rebote después de una jugada individual de Julián Quiñones y la mandó a guardar, tras un error en la salida de Alan Torres, que le regaló la pelota a los rojinegros.

Hasta ese momento no había un claro dominador y los porteros no eran figuras, no obstante, los Zorros eran efectivos cada que tocaban área rival y antes de ir al descanso, el propio Jeremy con gran definición puso el 0-2 en el 44’.

Pero las Chivas de Ricardo Cadena tienen algo que no permite darlas por muertas, aunque no la estén pasando bien. “Chicote” Calderón los metió de nuevo en la eliminatoria con un rebote y disparó de zurda para vencer a Camilo Vargas para el 54’ y tan solo diez minutos después, el mismo Calderón casi hace el empate, pero estrelló el balón en Vargas.

En el agregado, Roberto Alvarado tuvo el empate con un disparo cruzado que se escapó de manera agónica por un conato de la portería atlista. Chivas necesita ganar por dos o más goles en la vuelta si quiere soñar con las Semifinales, pues el empate en el global le da el boleto a los Rojinegros por mejor posición en la tabla.

Todo se definirá el domingo a las 18:00 en el Estadio Jalisco.

Por: Excélsior