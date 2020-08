Autocrítica: La Columna

JOSÉ CRUZ DELGADO

Pienso, de manera personal, que no todos los columnistas tenemos la razón, sobre todo aquellos que sin saber lo que es partirse la madre en las calles como reporteros, hoy sienten que son dueños de la verdad.

Después de muchos años como reporteros, algunos medios locales y nacionales nos dan la oportunidad de colaborar como columnistas, lamentablemente, hay » analistas políticos» que sienten que son dueños de la verdad, que solo ellos tienen la razón, sobre todo, los fanáticos de la Cuarta Transformación, que por cierto son muy pocos.

Estos «analistas» crean en su imaginación ídolos de barro, dioses paganos, sobre un todo cuando se trata de políticos, creen tener la razón y a nadie le dan ninguna oportunidad.

En política nada es seguro, todos los contendientes tienen las mismas oportunidades, pero su fanatismo los ciega, no ven más allá, porque sus intereses personales están por encima de la razón, y es válido, cada quien busca lo mejor para sí mismo.

Personalmente opino, que no es válido que dentro de su fanatismo a nadie le quieran dar oportunidad. Hay que darles el beneficio de la duda.

Nada es seguro.

Soy muy respetuoso de la libertad de expresión, siempre la he defendido, y cada quien puede escribir, hablar y opinar, es un derecho constitucional, pero hay «analistas» que lo mejor no saben lo que es eso porque, reitero, no se partieron la «madre» reportando.

Me autocritico porque he caído en lo mismo, pero he reflexionado y ahora veo mi propia nariz, y más allá.

Sé que voy a tocar sensibilidades, pero hago derecho a mi libertad de pensar y a mi derecho de discernir.

Bueno, a otra cosa mariposa, como dicen en mi tierra, Víctor Silva Tejeda, se ha acercado con los jóvenes y siempre ha dicho que son el futuro del progreso, tiene razón, ellos son el futuro de México y hay que darles la oportunidad.

Por cierto, comenté que los cartuchos quemados no son garantía de triunfo en ningún partido, se requieren gente nueva, nuevos liderazgos, lo digo porque se rumora que Eligio González ocupará el cargo como líder de la CNOP en Michoacán, cuando hay más hombres y mujeres que pueden llenar ese hueco.

Es una organización muerta y no creo que la resucitar, seguro es que buscará una diputación plurinominal, no creo que le alcance para más, pues su pobreza política es para dar pena y lástima.

Aún es tiempo de reflexionar.