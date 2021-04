Carrera por la gubernatura: La Columna

JOSÉ CRUZ DELGADO

Tras arrancar las campañas en busca de la gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera Tello, del Equipo por Michoacán, realizó su primer encuentro con la ciudadanía y se perfila como el favorito.

En los primeros minutos del domingo, Herrera Tello dijo que PRI, PAN y PRD, que conforman esa alianza son la mejor propuesta, la que está de lado de la ley, de lado de las instituciones y que son la propuesta sólida que tiene la experiencia para sacar adelante al estado

Al grito de “eres nuestro nuevo gobernador”, señaló que solo así, unidos y aportando todo lo que tengamos, vamos a lograr acercarnos a lo que nuestro bellísimo estado merece.

“Michoacán merece un gobierno derecho donde el pueblo sepa quien trabaja en el gobierno, hoy las y los ciudadanos, merecen un Michoacán en paz y un Michoacán parejo, que cuide la salud de todas y todos, donde las mujeres no tengan miedo de salir a la calle, un Michoacán que eduque para la paz a sus niños, niñas y a sus chavos y chavas y que les dé chamba digna.

EL IEM LE DA PALO A RAÚL MORÓN…

El Instituto Electoral de Michoacán negó el registro al morenista Raúl Morón Orozco tras

declarar la noche de este sábado improcedente las candidaturas al cargo de gobernador.

El Consejo General del IEM rechazó la petición del representante de Morena de aplazar la declaratoria de procedencia o no de la candidatura de Morón por cinco días más, hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determine si avala o rechaza la cancelación que hizo el INE a ambas candidaturas.

El IEM basó su determinación en los mismos argumentos del INE: Morón no informó a tiempo sus gastos de precampaña.

Así pues, Morena y PT, que integran la coalición que apoya a Morón, disponen de cinco días para designar otro candidato a gobernador. Si no lo hacen, no podrán competir en dicha elección. La única excepción sería que el TEPJF echara abajo la resolución del INE y en ese caso, el IEM estaría obligado a restituir la candidatura tanto a Morón.

De igual manera, también le negó el registro al aspirante de Redes Sociales Progresistas, Alberto Abraham Sánchez.

Por cierto, Cristóbal Arias Solís de Fuerza por México, anda muy enojado porque Raúl Morón se metió con su familia, pues el profe, pirómano acusó al consejero del INE, Jaime Rivera Velázquez, de tener un conflicto de interés, al ser ex esposo de Evangelina Arias Solís, hermana de su contrincante en la contienda interna de su partido político.

De verdad que tiene razón Cristóbal, es una canallada la de Morón.

Al iniciar recorridos por el estado con el disfraz de “Coordinador Estatal de la Cuarta Transformación”, Raúl Morón incurre en desacato a la autoridad electoral y en una nueva violación a la ley, expresó este día el Doctor en Derecho Aniano Cabello Proudente, asesor legal del candidato a gobernador de Fuerza por México.

El jurista precisó que, de acuerdo con el artículo 163 del Código Electoral del Estado de Michoacán, Morón está impedido para realizar cualquier acto de tipo electoral, así haya interpuesto recursos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La ley ordena: “los propuestos como candidatos a los que se niegue el registro o se revoque la candidatura no podrán realizar campaña, aun cuando se haya impugnado la decisión correspondiente.”

En materia electoral no existe el amparo, dijo, y por consecuencia tampoco la suspensión del acto reclamado, “haber interpuesto un recurso de revisión no significa que puede continuar”.

Morena no tiene candidato. “Si Morón recupera una candidatura quizá sea para relevar a Félix Salgado Macedonio en Guerrero”, dijo Cabello Proudente y deploró que el ex alcalde de Morelia sea avalado por su partido Morena en los recorridos que está haciendo por Michoacán, ya que son actos ilegales.

El experto en derecho electoral explicó que Morón Orozco está de plano impedido para hacer actos proselitistas, así se bautice a éstos con otro nombre y que también está obligado a rendir cuentas sobre el origen de los recursos con los que se mueve.

Y bueno, pues el Colectivo Feminista Purepecha rechazó tajantemente la violencia institucional y misógina del ex aspirante a la gubernatura de Michoacán en contra de Evangelina Arias Solís, al señalar que la vida privada de las mujeres no es botín político, no es un objeto que se pueda utilizar para intereses personales, políticos y partidistas y después desecharlo como si se tratase de nada, ya que esto es un acto profundamente misógino y violento, hacemos responsable al ex candidato y Presidente Municipal de Morelia con licencia, de cualquier daño psicológico, moral, social, laboral e incluso físico que pueda ocurrir en contra de Evangelina Arias Solís”, señalan en comunicado.

Además, piden a Morón Orozco que acuda a talleres especializados que le permitan dejar atrás “sus prácticas misóginas, violentas y machistas”.

SE LE HIZO JUSTICIA A ROBERTO CARLOS…

No se sabe a ciencia cierta qué sucedió, pero Eduardo, mejor conocido como “El Bebé” Orihuela, renunció a la candidatura federal por el distrito 8, de inmediato fue suplido por el ex diputado y ex dirigente de la CNC, Roberto Carlos López García, quien también había buscado la postulación.

López García tiene todas las de ganar y va a jugarla por la alianza PRI, PAN y PRD, que sin duda le aportará miles de votos al aspirante al gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello, pues es un político joven y carismático, sobre todo, es reconocido por su honestidad.

Cabe mencionar que ha sido también líder del PRI en la capital michoacana y cuenta con una sólida estructura en su distrito y en todo el municipio, puede decirse que el tricolor le hizo justicia porque la candidatura la tiene más que merecida.

Así pues, con la candidatura se le hace un reconocimiento a su trabajo partidista por estar siempre en contacto directo con la población y goza de mucha popularidad.

NO TIENE MEMORIA GRACIELA ANDRADE…

Graciela Andrade, candidata a la diputación federal por el distrito 10 de Morelia parece que no tiene memoria, pues en su arranque de campaña se le olvida que fue su partido Morena se le olvidó decir que si no hay suficientes estancias y guarderías es porque su amo Andrés Manuel López Obrador las desapareció, así que, con calidad va a pedir el voto y si esa es su bandera está perdida, y tampoco dijo que se les quitó el subsidio para los refugios para mujeres víctimas de violencia.