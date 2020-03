Confirman en Chiapas primer caso de COVID-19; la estudiante se contagió en Italia

GMx

La Secretaría de Salud de Chiapas confirmó un caso importado de COVID-19 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Se trata de una joven de 18 años de edad, quien estudia en Milán, Italia, donde se contagió del coronavirus que tiene en alerta a las autoridades de más de 50 países.

El titular de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, explicó que la joven comenzó a manifestar los síntomas el 24 de febrero y arribó al estado apenas el 28 del mismo mes; de hecho, dijo, es compañera de la joven que también dio positivo en Torreón, Coahuila.

La estudiante está asintomática y podría salir de la enfermedad en los próximos siete días, pero se encuentra aislada en su domicilio particular y no ha sido hospitalizada porque no es necesario, detalló el funcionario, quien aseguró que las autoridades sanitarias de Chiapas siguen protocolos y están listas para actuar en caso de que ocurrieran más casos.

Unas 14 personas, en Chiapas, que habrían tenido contacto con la portadora de este virus que ha contagiado a más de 80 mil personas en el mundo, están bajo observación pero no hay por qué aplicar medidas coercitivas, insistió el funcionario en rueda de prensa este domingo.

“El caso está completamente asintomático, no representa ningún riesgo de contagio y sus 14 contactos también están en la misma situación. Ya no está en etapa de contagio… la etapa de síntomas fue cuando estaba todavía en Italia.”

La prueba aplicada en Chiapas resultó positiva y fue ratificada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), dijo Cruz Castellanos, quien insistió que por ahora no hay motivos para aplicar medidas restrictivas en escuelas o cancelar eventos masivos.

Finalmente, el funcionario pidió a los medios de comunicación no masificar informaciones falsas como un supuesto caso que habría sido registrado en San Cristóbal de Las Casas.

