Confirman que el virus del COVID ha mutado; sin embargo, no ha incrementado su letalidad

Ciudad de México.- En México habría unas cinco familias del nuevo virus Sars-Cov-2, aunque no se ha demostrado que alguno de estos “linajes” provoque daños más severos en la salud de los pacientes.

Así lo expresó José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, quien indicó que “hasta el momento se han reconocido mutaciones en el mundo, pero ninguna ha mostrado tener mayor daño en el paciente. “

Explicó que este tipo de estudios para conocer las mutaciones las lleva a cabo la OMS, pero en México se vienen realizando desde marzo y abril en el INDRE.

“Mediante ese conocimiento se hace un seguimiento para conocer si no se están haciendo mutaciones.

Que esta mutación no empiece a conferirle al virus otras capacidades que no tenía al llegar al país. Que no generen un patrón de enfermedad más grave que no tenía.

Se hacen estudios en personas que estuvieron hospitalizadas más tiempo. O incluso en quien falleció.”

José Luis Alomía reportó que México ha acumulado 531 mil 239 casos de COVID_19 y 57 mil 774 fallecimientos.

Dijo también, respecto a una posible vacuna, que la OMS ha definido seis principios para tener la vacuna. Tiene que ser eficaz, producir inmunidad; tiene que ser segura y no dañar a la persona; el bienestar, la equidad global, la equidad nacional, la reciprocidad y la legitimidad.

En otro tema, reiteró que entre un 80 y 84 por ciento de los pacientes que han enfermado del COVID, se han recuperado.

Por su parte, Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, quien presentó un informe sobre movilidad, hizo un nuevo llamado a ir saliendo a ciertas actividades sin descuidar medidas como el lavado de manos y el uso de cubrebocas.