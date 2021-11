Congelados; México cae ante Canadá y se va al tercer lugar de la eliminatoria

Una noche para el olvido de Guillermo Ochoa terminó en derrota para el Tri ante Canadá de 2-1. El segundo descalabro de la Selección Mexicana en el Octagonal Final. Con él, México cerró el año en el tercer lugar de la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo a Qatar 2022.

En menos de 10 minutos Hirving Lozano y Raúl Jiménez ya habían caído al césped por las desmedidas y duras entradas de los canadienses sobre los mexicanos. Esto dictó la tónica bajo la cual se jugó el encuentro, con un arbitraje que pareció inclinarse a favor de los locales, una cancha pasada por nieve y una temperatura de -9 °C.

México trató de tomar la iniciativa, pero fue el ‘Chucky’ quien pagó las consecuencias, el silbante Mario Escobar decretó falta en una jugada disputada en el medio campo y le mostró la tarjeta amarilla, misma que condicionó su accionar por el resto del encuentro. No hubo grandes sorpresas, por lo menos no antes de la recta final del primer tiempo, un partido cerrado, duro y peleado.

Johan Vásquez dejó entrever su poca experiencia en eliminatorias mundialistas cuando puso en aprietos al Tri con un balón que no dejó pasar a pesar del grito de alerta de Guillermo Ochoa. Por un momento hubo angustia en los rostros del cuadro tricolor.

La primera llegada de México a línea de fondo llegó tarde en el encuentro, el ‘Chucky’ le envió un pase a modo a Raúl Jiménez, el del Wolverhampton tardó en resolver. A la distancia Gerardo Martino protestó, con sangre caliente, enérgico y participativo, el estratega dejó atrás al ‘Tata’ pasivo y le ganó la partida desde el área técnica a John Herdman.

Tras otra desatención de Johan Vásquez, fue Tajon Buchanan quien aprovechó para encarar en un mano a mano al ‘Cata’ Domínguez, el veterano cruzazulino supo resolver la aproximación, pero instantes más tarde el Tri quedó congelado.

Un disparo de larga distancia, de rutina de Alistair Johnston exhibió a Guillermo Ochoa, el guardameta cometió un error garrafal al rechazar y dejar con vida el esférico para que Cyle Larin lo fusilara y mandara el balón al fondo de la red.

La Selección Mexicana se fue al descanso con los ánimos por los suelos, y así arrancó la segunda mitad. Un error de Néstor Araujo que permitió el bote del esférico le regaló a Buchanan una oportunidad a la ofensiva, pero el atacante tardó el servir para Alphonso Davies y los de la hoja de maple se perdieron el segundo, un error que no cometerían dos veces.

La histórica pesadilla del Tri a balón parado se hizo presente, con un cobro de tiro libre, la paupérrima marca de la zaga y otro error de Ochoa que se reflejó en el marcador. Larin entró a la zona de peligro y ante la falta de reacción del arquero mexicano hizo el segundo tanto a favor de Canadá.

El ‘Tata’ movió sus piezas con el ingreso de Roberto Alvarado y Sebastián Córdova, el ‘Piojo’ buscó descontar con un taconcito que no rindió frutos, faltaba verticalidad, sociedades, y conexión entre líneas. Aunque los locales no representaron más peligro para México, el Tri no pudo acortar las distancias. Un cañonazo de Raúl Jiménez intentó sorprender al guardameta Milan Borjan, pero no pasó a mayores.

Fue hasta el minuto 89 que un cabezazo de Héctor Herrera, tras un pase de ‘Tecatito’ Corona, recortó las distancias entre ambos, el gol vino acompañado de un conato de bronca.

El partido culminó con intensidad por parte del tricolor que atacó y abrumó al rival, pero ya era demasiado tarde, un impacto del pecho de Jorge Sánchez con el balón estuvo cerca de cruzar la línea, pero para infortunio de la selección el marcador no se movió y Canadá culminó con una racha de 21 años sin victoria sobre México.

Con este resultado, Canadá es el nuevo líder del Octagonal de Concacaf con 16 puntos, seguido de Estados Unidos con 15 unidades y en tercer lugar aparece México, empatado en 14 puntos con Panamá (4to), pero con una mejor diferencia de goles.

Por: Excélsior