Contra el COVID19 no hay mejor alternativa que la vacuna, reitera Obrador

La vacuna contra el COVID19 es la mejor alternativa que tenemos para hacer frente a la enfermedad, porque, si bien, aunque te la pongas puedes enfermar, el riesgo disminuye.

Así lo expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa ofrecida en el estado de Veracruz, donde aseguró que se ha acelerado la estrategia de vacunación y en los últimos días se alcanzó un máximo de un millón de dosis aplicadas por día.

Además de reconocer que en entidades como Guerrero, Oaxaca y Chiapas ha sido más complicado por la dispersión poblacional, pues hay miles de comunidades de pocos habitantes, reiteró que, para octubre, todos los mayores de 18 años deben estar vacunados, “esa es la meta”.

Adelantó que se realiza un trabajo especial en más de 800 municipios, en Guerrero, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, donde predominan los usos y costumbres; sin embargo, se pretende vacunarles por completo.

“Somos mayores de edad, tenemos que cuidarnos, garantizar la libertad y no aplicar medidas drásticas, no hubo toque de queda ni en los peores momentos”, afirmó respecto a que, no se aplicarán medidas coercitivas por la pandemia.

No hay que exagerar con medidas que tampoco ayudan, sino que demuestran que hay un afán autoritario. Le sale el autoritarismo que llevan dentro.

Hay cualquier brote, cualquier situación y piensan: ahora es el momento. Libertad, economía y salud, se tuvo que equilibrar, manifestó.