Convocatoria de AMLO tiene que ser a la unidad de la UNAM, no al enfrentamiento: José Narro

José Narro, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseveró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no puede convocar a la división y al enfrentamiento, luego de que el mandatario federal llamara a la comunidad de la Máxima Casa de Estudios a una manifestación pacífica en su contra.

Por supuesto que no puede convocarse a eso: no puede convocarse a la división, al enfrentamiento.

La convocatoria del presidente de México tiene que ser a la unidad al trabajo en conjunto”, declaró en entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula.

“México tiene suficientes problemas graves: la pobreza la desigualdad, la ignorancia, el desapego al Estado de derecho, la violencia”, advirtió.

“Estamos llenos de problemas, ¿para qué convocar a una marcha aunque sea en mi contra? Hay que convocar a la unidad, a eso hay que convocar para resolver los problemas añejos de nuestro país”, agregó.

López Obrador retó a quienes integran a la UNAM a realizar una marcha pacífica en protesta a sus afirmaciones sobre la institución educativa: “que dejen atrás la desidia, la comodidad y que aunque sea en contra de nosotros se manifiesten”.

Narro Robles aseguró que no existe un grupo hegemónico liderado por él que incida en las decisiones de la UNAM, tal y como lo afirmó esta semana el presidente López Obrador.

“Con toda claridad es falso, en la UNAM no hay grupos hegemónicos y yo no tengo absolutamente nada que ver con un grupo que domine y que se meta en los asuntos de la Universidad. La UNAM tiene un rector y se llama Enrique Graue, y a él le toca coordinar los esfuerzos y conducir la universidad. Rechazo por completo ese señalamiento”, adujo.

Es la manera (las declaraciones de López Obrador) de tratar de encontrar una justificación para que nos olvidemos de los primeros comentarios (sobre la derechización de la UNAM), sería muy delicado porque un exrector no debe involucrarse en las decisiones, me he mantenido fuera de la toma de decisiones”, apuntó.

El exrector de la UNAM negó que la Universidad de la Nación se haya derechizado y que no haya estado a la altura de las circunstancias, tal y como lo señaló el mandatario mexicano esta semana, sino todo lo contrario.

“Totalmente falso también, es imposible que un comunidad como la universitaria, donde uno de sus grandes valores es la pluralidad, que es una macrouniversidad con más de 400 mil integrantes activos, pueda conducirse hoy para un lado de la geometría política y mañana para otro, no es así y es falso”, expuso.

Con información de López-Dóriga Digital