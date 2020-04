Coordenadas Políticas

FERNANDO PÉREZ CHÁVEZ

-CCE con Plan Alterno Ante COVID-19

-En 2021 Revocar Mandato de AMLO

-Continúa Reuniones con Empresarios

En tanto que el Consejo Coordinador Empresarial convocó a sus agremiados a conformar un plan alterno para enfrentar la pandemia del coronavirus y la eminente crisis económica, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue reuniéndose con empresarios, presumiendo que tiene su apoyo y tomándose la foto, pero sin tomarlos en cuenta.

Y ante la falta de apoyo del presidente, el cual se ha negado a auxiliar a la pequeñas y medianas empresas para hacerle frente a la crisis económica que dejará el COVID-19 y para evitar el desempleo y que crezca el número de pobres que presume defiende su gobierno de la Cuarta Transformación el CCE hizo un llamado a los más de 300 empresarios a signar un acuerdo a favor de México.

Sin embargo, esta acción para salvaguardar el empleo, los salarios de los trabajadores y los ingresos de sus familias, para el inicio de una rebelión contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el descontento de los dirigentes empresariales del país por el pésimo m anejo de la crisis económica que se viene.

Ante esta situación los empresarios están pensando seriamente en pedir la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, pero no obstante el desánimo que causo que no fueran tomadas en cuenta sus propuestas que hicieron al mandatario de la nación, durante la reunión fallida que sostuvieron la semana pasada, tienen cinco medidas para las Mipymes tengan liquidez y no cierren.

Por otro lado, luego de reunirse con los empresarios más ricos del Grupo de la Ciudad de México y de conseguir su apoyo el martes pasado se reunió en Palacio nacional con los empresarios más ricos de Monterrey Nuevo León, entre ellos Rogelio Zambrano de Cemex, Adrián Sada de Vitro, Eduardo Garza Junco de Frisa, pero salieron con las manos vacías.

Finalmente pese a que no tuvieron ninguna respuesta a sus planteamientos y el presidente López Obrador sólo se dedicó a escucharlos, le dieron su apoyo y destacaron que los empresarios regiomontanos no son sus adversarios y que coadyuvarán a la recuperación económica del país, ante crisis que dejará el coronavirus en el país y en todo el mundo.