Crece descontento en el SNTE; las cosas no están bien: Aguilar Gordillo

A pesar de que reconoció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como un aliado del magisterio, el coordinador del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical (MNTS), Ricardo Aguilar Gordillo, afirmó que las autoridades laborales “no han escuchado el clamor de los trabajadores de la educación”, quienes piden una verdadera democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin simulaciones.

En entrevista, consideró que existe “un deseo profundo del magisterio nacional por cambiar las prácticas sindicales.”

Opinó que el país entero vive una amplia transformación “de raíz”, y prueba de ello es el ejercicio inédito de la consulta por la Revocación de Mandato que se llevará a cabo este 10 de abril, y lo mismo se requiere en el sindicalismo magisterial.

“Hay toda una vocación de transformación y pese a todo eso, pareciera que en el SNTE no pasa nada. Usan la Ley Laboral, le dan mil vueltas y generan la idea de que están haciendo las cosas bien, pero no es cierto; por lo menos eso creen las autoridades laborales. Creen las autoridades que las cosas están bien, y no están bien”, sentenció durante el programa de Tv.