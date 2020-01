Cuestiona obispo Raúl Vera el “muro” mexicano en la Frontera Sur

GMx

El defensor de los derechos humanos, Raúl Vera López, cuestionó la actuación del Estado Mexicano en la contención de los migrantes con la Guardia Nacional, pues están llevando a la realidad el muro que planteaba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Desgraciadamente esta mescolanza que hace Trump de valorar a los migrantes con la mercancía que le compra México y que si el Estado Mexicano no los para, nos los frena, él le va poner a esa mercancía un arancel alto, por ahí empezó, es sorprendente que el Gobierno Mexicano aceptara eso, que se le comparara a los migrantes con mercancía”, sentenció el prelado a cargo de la Diócesis de Saltillo.

NORMAL QUE EL EZLN CUESTIONE EL TREN MAYA

El también Presidente del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), también expresó no estar sorprendido por la actitud que ha tomado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en defensa de la madre tierra y pronunciarse en contra del Tren Maya.

“Es un tema que debe atender el Gobierno Mexicano, porque los hermanos chiapanecos han visto lo que este gobierno quiere hacer, como algo que no se puede hacer; es algo que los hermanos indígenas y no organizado por los zapatistas, los pueblos indígenas siempre han rechazado ese plan que Estados Unidos tiene desde hace mucho, esto no es novedad, hay que recordar la historia, no debe ser nuevo para el señor Presidente y sus colaboradores, desde que yo estaba en Chiapas, el plan Puebla-Panamá se rechazo”, añadió Vera López

A pregunta sobre las acciones de la Matanza de Acteal, aseveró que el tema ya se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la falta de acción por parte del Gobierno Mexicano; “las pruebas que teníamos que aportar, las aportamos, pero tenemos en el Frayba personas que llevan el caso”.

(Con información de Félix Camas)