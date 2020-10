De las comparecencias a la industria farmacéutica: Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Buen inicio de semana, bienvenido octubre, algunos de los acontecimientos importantes en el Congreso de la Unión fueron los siguientes:

Comparecencias de funcionaros de Estado

Con motivo de la Glosa del II informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, el secretario de Salud Jorge Alcocer Varela compareció ante el pleno de la Cámara de Senadores, durante el acto se realizó una batalla de pancartas entre MORENA y el PAN llevando agua a sus molinos entre los dos grupos parlamentarios. Los principales cuestionamientos realizados al secretario fueron la falta de medicamentos para atender a los enfermos de cáncer en especial a los niños que lo padecen, el abasto de medicamentos en general y además criticaron el manejo de la pandemia y dejar por instrucción del presidente al subsecretario Hugo López-Gatell a cargo, con las lamentables consecuencias que todos conocemos.

En su intervención el secretario aseguró que a pesar de los muertos por el Covid 19 y los problemas que han sorteado para atender la pandemia el sistema de salud saldrá más fortalecido.

Con relación a los medicamentos informó que derivado de la emergencia sanitaria por la enfermedad Covid-19, el laboratorio Kemex, ha reducido su producción y los envíos a México de medicamentos para atender a niños con cáncer. “A la fecha, la demanda sectorial por parte de dicho laboratorio ha sido solo del 42 %”.

Ante ello, dijo que se tomó la decisión sectorial de llevar a cabo una compra complementaria a través de Birmex mediante laboratorios internacionales, como son el de Cipla Limitied, en Bulgaria; Dractavida, en Alemania; Faxter Internacional; Neronic, en Cuba y; Richmon, en Argentina. Aseguró que con esta decisión se asegura el abasto de medicamentos para el último trimestre del año. Estaremos atentos a la licitación internacional que se pretende realizar para el medicamento del próximo año.

En Cámara de Diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez, compareció ante el Pleno para informar del paquete económico del ejercicio fiscal para el año 2021. Los diputados del bloque opositor aprovecharon la oportunidad para cuestionar al secretario sobre la desaparición de 109 fideicomisos. Ante la preocupación de diversos legisladores y sectores por su extinción, el secretario aseguró a los destinatarios de esas estructuras que los recursos que hoy reciben a través de estos estarán garantizados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.

Fideicomisos

Los diputados de oposición se salieron para no votar y manifestar su descontento por la extinción de 109 fideicomisos, pero el bloque mayoritario conformado por MORENA y sus aliados dejaron a medias su tarea, se fueron y no esperaron el término de la sesión, así sucedió en la Cámara de Diputados, durante la discusión y votación del dictamen de reforma diversas disposiciones de distintas leyes en materia de fideicomisos, por lo anterior en el momento de la votación no se alcanzó el quórum y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, levantó la sesión y citó para el martes 6 de octubre.

El dictamen modifica 18 leyes y la abrogación de dos leyes cuya ejecución implica la extinción de diversos fondos y fideicomisos públicos sin estructura; y, la continuidad de 4 fondos con el objetivo de eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentar la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad. Según el secretario de Hacienda en su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados aseguró que los recursos de los fideicomisos seguirán llegando a los beneficiarios. Ante este contexto toma especial relevancia que el gobierno federal si esta argumentada falta de transparencia y opacidad en el destino de los recursos de los fideicomisos, ahora cumpla con el compromiso, de transparentar, monitorear el proceso de extinción de los fideicomisos, que me imagino no será cosa fácil ni rápida y hacer público el destino que tendrán los recursos que se obtengan de su extinción, porque finalmente es dinero público y tenemos derecho de conocer como lo gasta y en qué.

Industria Farmacéutica

A través de sus redes sociales el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República dio a conocer que se reunió con representantes de la industria farmacéutica y refrendó el compromiso de los integrantes del Senado para garantizar la calidad y el costo de medicamentos en todo el país.

Los industriales farmacéuticos agradecieron al senador su sensibilidad política, interés y voluntad para ser escuchados en este tema importante para la salud de los mexicanos.

El legislador recordó que ha denunciado que la antigua clase política de nuestro país favoreció a un número reducido de distribuidoras, dando paso a la formación de un cártel farmacéutico. De 2012 a 2018, 10 empresas acapararon el 80 por ciento de los 335 mil 981 millones de pesos que el Gobierno gastó en medicamentos, apunta.

Reiteró que el actual Gobierno ha iniciado acciones concretas para acabar con este círculo viciado, a través de dos ejes fundamentales: ampliar la competencia en el sector farmacéutico y hacerse responsable de la distribución de los medicamentos.

Ambos tienen como objetivos principales poner fin a los negocios turbios en el sector, asegurar el derecho a la salud mediante el acceso universal a medicinas de calidad, y generar ahorros para el Estado mexicano. Estaremos pendientes para dar seguimiento a este nuevo esquema de compra y distribución de medicamentos para saber si se ataca la supuesta corrupción o se implementa otro tipo de corrupción

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.