De las comparecencias la Comisión de Hacienda: Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Buen inicio de semana, algunos de los acontecimientos importantes en el Congreso de la Unión fueron los siguientes:

Comparecencia de funcionarios

En la semana se llevaron a cabo varias comparecencias en ambas cámaras con motivo del análisis del II informe de Gobierno de la actual administración en Cámara de Diputados Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, compareció ante las comisiones unidas de Energía y de Infraestructura. Los temas que fueron abordados fueron los siguientes: Crisis del Mercado internacional; Falta de claridad en la estrategia para incrementar producción; Caída de la producción; Sistema de finanzas equilibradas para Pemex; Cambiar el plan de negocios de Pemex; Avance del proyecto de Dos Bocas; Falta de acciones para cumplir la agenda 2030. También la Secretaria de Gobernación compareció ante las Comisiones unidas de Gobernación y Población y de Asuntos migratorios de la Cámara de Diputados.

En el Senado de la República asistió ante el Pleno el secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán, que, por cierto, podría ser el candidato de Morena a la Gubernatura de San Luis Potosí.

La comparecencia que levantó varios comentarios en las redes sociales fue la del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez y José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ante los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. López Gatell quien no se salió de su estilo y en su intervención centró sus comentarios entorno a enfermedades crónicas, 52 millones de pobres; de ellos, 9.3 millones en extrema pobreza; mala alimentación son los causantes de las muertes por Covid19 y que la estrategia implementada con eficacia permitió que no hubiera más contagios. En su intervención de respuestas a los cuestionamientos de los legisladores que le reprocharon omisiones y errores, les pidió que “anoten” las explicaciones que da, para que luego no pregunten cosas que ya fueron esclarecidas.

Sobre el cuestionamiento de que responde a los caprichos del presidente comentó que, efectivamente, satisface las expectativas del presidente de la República, porque “no son las expectativas de un solo hombre, sino de todo un pueblo”. Criticó que la oposición intente dar lecciones de moralidad. Dijo que “una pequeña minoría” anclada en las instituciones utiliza mentiras; y les pide que por favor vean las conferencias vespertinas; “pueden verlas en pausas para que no sea tan tedioso”, así las cosas, con el subsecretario. Eso sí, no respondió los cuestionamientos de los legisladores y parece ser que MORENA los cuida mucho, porque al mínimo pretexto el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores Miguel Ángel Navarro Quintero, suspendió la comparecencia al considerar que no había las condiciones para seguir realizándola. Creo que se les olvidó que cuando eran oposición ellos realizaban circo maroma y teatro en cada comparecencia y se les respeto siempre su postura.

Minuta Marina Mercante

Después de la presión que ejercieron los integrantes de la Marina Mercante del país bloqueando las instalaciones del Senado e impidiendo que se realizará la sesión del 13 de octubre, los presidentes de las comisiones dictaminadoras Mónica Fernández Balbo de la Comisión de Gobernación, Eruviel Ávila Villegas de Marina y Ana Lilia Rivera Rivera de Asuntos Legislativos, Segunda, convocaron a un Parlamento Abierto Virtual respecto a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos. Se convocó a Politólogos, Académicos, Servidores Públicos y Expertos en la Materia, así como a la Ciudadanía en General. Queda la impresión que el Parlamento Abierto fue el medio para legitimar que se escucharon la voz de expertos y organizaciones ciudadanas, porque apenas terminó el evento y en la página del Senado se publicó la convocatoria de las comisiones dictaminadoras para su reunión de comisiones unidas para aprobar la minuta el martes 20 de octubre y me imagino que en los términos que la envió la Cámara de Diputados. Le daremos seguimiento al asunto para saber cómo termina.

Eliminación de Fideicomisos

El jueves por la tarde el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores Eduardo Ramírez Aguilar turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos la Minuta enviada por la Cámara de Diputados para desparecer los fideicomisos de la Administración Pública Federal, el viernes las comisiones publicaron la convocatoria para el lunes 19 de octubre de 2020 para aprobar en comisiones la Minuta y Seguramente se subirá al Pleno en la sesión del 20 de octubre, lamentablemente no se escucharon las voces de diferentes grupos sociales que presionaron para que se reconsiderarán la desaparición de algunos fideicomisos. Cabe mencionar que para su aprobación al ser reforma a una Ley Secundaria no se necesita mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los integrantes de las cámaras. Únicamente se necesita la mayoría absoluta que es el porcentaje de votación correspondiente a la mitad más uno de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión al momento de realizar la votación. Para el caso del Senado se necesitan 65 votos a favor para aprobar el dictamen. Si MORENA y sus aliados votan a favor del dictamen sumarían los siguientes votos. MORENA tiene 60 legisladores, PT 6, PVEM 7, PES 4, que juntos suman 77 votos. Pero al parecer, PT ya fijo su posición y votará en contra de la desaparición de fideicomisos y el PVEM no ha fijado su posición. Si PT y PVEM votan en contra faltarían dos votos para detener la minuta. Este escenario se puede presentar, estaremos atentos para conocer a qué puerto llegan los legisladores.

Comisión de Hacienda y Crédito Público

Muy activa ha estado la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, cabe recordar que el 20 de octubre es la fecha límite para que el Pleno apruebe el paquete económico 2021, por eso la Comisión ha realizado varias reuniones y en la semana realizó el 12 y 13 de octubre el Parlamento Abierto “Análisis al Paquete Económico 2021”, en el evento empresarios, académicos y organizaciones civiles se manifestaron a favor de la lucha contra la evasión fiscal y solicitaron revisar y corregir el proyecto, a fin de que contemple la reactivación de la planta industrial afectada por el Covid-19, sin vulnerar los derechos de los contribuyentes. También tuvo como invitados a los titulares de la UIF y de la Prodecon en la reunión Santiago Nieto destacó los riesgos más apremiantes para combatir lavado de dinero. Y Luis Alberto Plascencia presentó a diputadas y diputados propuestas de modificación a disposiciones fiscales; se espera que el lunes quede aprobado el dictamen en la comisión y que suba a Pleno el martes 20 de octubre.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.