“De los consejeros electorales al coronavirus”: Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Saludos estimados lectores y buen inicio de semana, algunos de los temas relevantes de la semana que recién terminó y que se abordaron en el Poder Legislativo son los siguientes:

Consejeros electorales

Se continúa avanzando en el proceso de selección de los aspirantes a consejeros del INE. El miércoles 11 de marzo, a las 11 de la mañana, se aplicó el examen en el Pleno de la Cámara a los aspirantes, 135 mujeres y 255 hombres. Al examen se presentaron solamente 329 aspirantes, del total de 390 que se habían inscrito originalmente en el proceso y de los 371 que cumplieron con todos los requisitos legales y la documentación para el registro de aspirantes, contenidos en la convocatoria publicada el pasado 13 de febrero del año en curso. Con la aplicación del examen se concluye, en tiempo y forma, con la Segunda Fase del proceso de evaluación de los aspirantes. Los que pasan a la Tercera Fase fueron 164, 82 mujeres y 82 hombres y el Comité Técnico formarán quintetas para la renovación de los cuatro consejeros y estarán listas el próximo 24 de marzo.

En esta etapa también los ciudadanos pueden manifestar puntos de vista o comentarios al respecto y es que conforme con los principios de parlamento abierto, a partir del 14 y hasta el martes 17 de marzo del año en curso a las 23:00 horas, el Comité Técnico pone a disposición la cuenta de correo electrónico: comite.evaluador@diputados.gob.mx para recibir las opiniones que la ciudadanía quiera expresar respecto a cualquiera de los aspirantes que continúen a la Fase Tres. La extensión máxima de los escritos no debe exceder los 600 caracteres. La lista definitiva es pública y se puede consultar en el portal de la Cámara de Diputados. Estaremos atentos al desarrollo de la presente fase para comunicarles cómo se desarrolla este proceso tan importante para la vida democrática del país.

Doble remolque

En la semana le tocó a la Cámara de Diputados analizar el tema de doble remolque, los diputados de las comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente, analizaron con transportistas representantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) y funcionarios de la Guardia Nacional, el incumplimiento de las normas en vehículos doble remolque, con el objetivo de regular su funcionamiento. Entre las conclusiones a las que llegaron es que existen los mismos vicios de corrupción en la definición de medidas regulatorias; el sobrepeso es evidente y no se sanciona, se cargan hasta cien toneladas, cuando sólo se permiten hasta 66.5 toneladas y no se les sanciona; sin embargo, al detectarse tres toneladas de más, se levantan altas infracciones. El tema ambiental está inmerso en el sector por el derrame de tóxicos en accidentes. Comentaron que solicitarán reunión con funcionarios de la SCT para que expliquen qué está pasando con la aplicación de la NOM 012 y realizarán reuniones y conferencias con las comisiones homólogas del Senado de la República para analizar de forma integral la problemática del sector. Cabe mencionar que en la reunión no estuvieron presentes representantes de las empresas que para sus actividades ocupan transporte doblemente articulado o doble remolque. Seguiremos atentos a las reuniones que realicen sobre el tema.

Regulación del Cannabis

El jueves 12 de marzo la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados se reunió con la presidenta del Consejo Mexicano de Neurología, Edith Alva Moncayo. El objetivo de la reunión fue profundizar el análisis de las ventajas terapéuticas, económicas y en materia de seguridad respecto de la iniciativa del Senado para el uso del cannabis. Entre las conclusiones a las que llegaron es que el tema debe abordarse con seriedad y responsabilidad, y su enfoque ir hacia la ciencia y la tecnología, así como a la investigación clínica. Se debe reconocer que la reforma tendrá un impacto económico importante, por lo que debe encontrase la manera para que este beneficio se destine hacia los organismos de salud. Recomendaron que en el debate se deben incluir a los médicos que supuestamente han sido relegados en la discusión. Los aspectos que destacó Alva Moncayo, es establecer que el consumo medicinal del cannabis deberá ser sólo con receta otorgada por un especialista, mientras que para la de uso lúdico se tendrían que establecer sitios específicos para que los residuos, como el humo, no llegue a otras personas.

Aclaró que esta sustancia es sólo de acompañamiento y no suple al tratamiento médico, por lo que “debe evitarse creer que es la panacea”. Alertó que la autoproducción para tratamientos médicos, aunque resulta efectiva en el control de crisis, especialmente en niños con epilepsia, podría provocar daño o la muerte de neuronas por las concentraciones en las que se da “y eso no tiene solución”. Finalmente resaltó la importancia de crear un instituto mexicano del Cannabis, para que regule el cultivo, comercialización, distribución, consumo y que permita la creación de asociaciones de usuarios.

Reforma al artículo 4° constitucional

La Cámara de Diputados aprobó en lo particular modificaciones al dictamen que reforma el artículo 4° constitucional, el cual tiene como propósito establecer que el Estado garantizará la entrega de apoyos económicos a la población que tenga discapacidad permanente, a las personas mayores de 68 años, a los estudiantes en condición de pobreza y se garantizarán servicios de salud a quienes carecen de seguridad social, se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Coronavirus

La prevención ante la pandemia llegó al Poder Legislativo y es que ambas cámaras implementaron estrategias para combatir los contagios por coronavirus que según las autoridades sanitarias aún se encuentra en su primera fase de contagio.

En el caso de diputados, Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva, detalló medidas adicionales acordadas con la Junta de Coordinación Política en San Lázaro para prevenir el contagio de coronavirus. Entre las medidas adoptadas se reducirá el trabajo legislativo, y se dará posibilidad para el trabajo a distancia y hasta la aprobación de dictámenes recabando firmas. Las medidas inmediatas incluyen que sólo se garantice el trabajo legislativo y no se permitan otras como presentaciones de libros o foros regionales; se harán más eficientes los trabajos del pleno y se fijará una hora máxima para la duración.

También se recomienda a los grupos parlamentarios reducir al mínimo la presencia de asesores en las reuniones de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política, a las sesiones del pleno y las comisiones legislativas. Además, se solicita a las comisiones que implementen trabajo a distancia y que privilegien las reuniones presenciales sólo en los casos que esté prevista la votación de dictámenes.

La Mesa Directiva solicitó que, en los dictámenes de consenso, se obvie la discusión y se haga el procedimiento mediante firmas.

Por el momento se cancelará el uso de huella digital para el acceso al pleno de los diputados, y para acceder se solicitará identificarse con el pin o credencial; se habilitará a los brigadistas de Protección Civil para que permanentemente recuerden las medidas preventivas, fueron emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la importancia de implementar medidas personales de prevención, como no saludar de beso o abrazo, lavar las manos de forma continua, no tocarse la cara, mantener el área de trabajo limpia y acudir al médico en caso de presentar síntomas, quedarse en casa ante cualquier síntoma de enfermedad y se justificarán inasistencias ante casos médicos. Así es que a seguir las recomendaciones que se implementarán al interior del recinto legislativo.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.