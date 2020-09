Desalojan a mujeres, tras toma de oficinas de Derechos Humanos en Edomex

GMx

Un grupo de mujeres integrantes de colectivos feministas fue desalojado la madrugada del viernes por elementos de la policía del Estado de México, tras haber tomado las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del estado (CODHEM), presuntamente en solidaridad con la toma de la CNDH en Ciudad de México.

Alrededor de la 1 horas, un grupo de personas que portaban uniformes de la policía entraron al recinto y comenzaron a confrontar a las mujeres que se encontraban al interior, aunque entre ellas había una embarazada y niños.

Los hechos fueron capturados en una transmisión en vivo hecha por la página de Facebook “La Destructora” y la Colectiva Feminista Ultra Violeta.

En la pieza se observa el momento exacto en el que los agentes ingresan a una de las habitaciones y comienzan a arrojar las cobijas e insumos de las protestantes de un lado al otro.

Así comenzó un forcejeo entre los presuntos elementos de seguridad y las mujeres de la toma feminista. En medio de la confrontación se escucha como las protestantes le informan a los uniformados que no agredan a una de las mujeres porque está embarazada.

“Déjenos sacar a los morros”, se escucha decir a otra de las mujeres que trataba de dialogar con los policías. Sin embargo, en la transmisión quedó capturado como se desalojó la protesta con lujo de violencia.

Las protestantes estarían exigiendo las renuncias de Grisel Barrientos, directora del Instituto Municipal de la Mujer, y Sandra Pacheco, del Centro de Justicia para las Mujeres en el Edomex.

Una vez fuera las cosas no se tranquilizaron. En redes sociales comenzaron a utilizar el hashtag #CNDHEcatepec para denunciar que habría al menos once mujeres detenidas en una camioneta no oficial en compañía de menores de edad.

Los usuarios comenzaron a etiquetar al actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Maso, para recalcarle lo que estaría sucediendo en el CODHEM.

La Fiscalía del Estado de México emitió un comunicado en su cuenta de Twitter donde confirmó el ingreso de los elementos policiacos.

En el transcurso del viernes, se reportó que en otros estados como Zacatecas y Tabasco, habría ocurrido la misma acción de toma de instalaciones de oficinas de derechos humanos.

En Ecatepec, por la tarde, se indicó que las oficinas que oficinas de la CNDH habían sido incencidadas.

(Con datos de Infobae.Com)