Despiden a niño de dos años que fue asesinado a golpes por su padrastro

San Cristóbal de Las Casas.- El pequeño Paul de un año y 11 meses fue presuntamente asesinado a golpes por su padrastro.

Familiares y allegados, previo al cortejo fúnebre, realizaron una marcha y protesta para pedir todo el peso de la ley, contra el presunto culpable Rolando Armando “N”, quien ya ha sido detenido.

Sandra “N”, madre del menor, explicó que ella había salido a comprar pañales, leche, entre otras cosas para el bebé, cuando una llamada de su pareja Rolando Armando, le confesó haberlo golpeado, pero que no era necesario que regresara aún, y tras volver a su domicilio en el Barrio de María auxiliadora, aún encontró al menor con vida y a pesar de llevarlos al hospital, ya nada pudieron hacer.

“No fue liberado, hablamos con la Fiscal en la Zona Altos y dijo que está detenido y que hoy hacen el traslado al Cerss 14, a Cintalapa, es hermano de una Juez de la Policía Municipal, pero no creo que le beneficie, el peso de la ley es con todo y no creo que le beneficie, él, sus hermanas y su dinero no son nada contra la ley, vamos a pedir justicia, me duele mucho lo que le pasó a mi hijo, no lo abandoné, salí por cosas de él, y antes de regresar me marca y cuando llego lo encontré inconsciente”, narró.

Aseguró que su confianza hacia Rolando derivó en que junto con su familia, le daban atención al comer. “Tengo fotos donde están conviviendo con él. Pero él lo golpeó, lloró, y al ver que no se callaba le pegó como si fuera un adulto y no un bebé, vamos a la iglesia y hoy lo enterramos”.

La madre del menor afirmó que su pareja, le confesó no saber qué le pasó, y que sí golpeó al menor, y fue cuando le ofreció dinero en efectivo más de 200 mil pesos, con el argumento de que podría seguir teniendo hijos y rehacer su vida.

Narró que, tras acudir al hospital para tratar de atender al menor, fueron los doctores del hospital quienes pidieron la presencia del ministerio público deteniendo al responsable del hecho, pues ya había fallecido.

Dejó en claro que al revisar a su menor, solo apreció heridas y golpes en su cuerpo, pero no se aprecia que haya abusado sexualmente, o al menos no lo notó.

La Fiscalía General de Chiapas informó que abrió una carpeta de investigación por el caso y trascendió que el sujeto habría ingresado al penal de El Amate, donde quedará a disposición juez.

(Con información de Félix Camas)