Detienen a alcalde en Chiapas por violencia política en razón de género

La Fiscalía General de Chiapas, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, detuvo a Gildardo Zenteno, alcalde de Bochil, por su probable responsabilidad en el delito de violencia política contra mujeres en razón de género, cometido en agravio de Irene “N”, síndica municipal; Luisa “N”, regidora plurinominal, así como Sara “N”, segunda regidoral.

Con base a la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, la Fiscalía estatal solicitó al Congreso del Estado la separación del cargo de presidente municipal de Gildardo “N”, quien fue desaforado.

Tras lo anterior, la Fiscalía de Delitos Electorales obtuvo la correspondiente orden de aprehensión, otorgada por el Juez de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía Especializada adscritos a esta Fiscalía en contra de Zenteno.

De acuerdo a la carpeta de investigación correspondiente, el hoy detenido, en su carácter de presidente municipal y en ejercicio de sus funciones como servidor público, realizó diversas conductas de naturaleza omisiva, en contra de la síndica y la primera y segunda regidora del Ayuntamiento de Bochil.

Entre esas conductas se encuentran no convocarlas a sesiones, no proporcionarles información relacionada con los cargos y funciones de las ofendidas, no responder sus requerimientos de información de la cuenta pública, ni de los informes trimestrales y anual, además de que no les permitía asistir a sesiones de cabildo, reteniéndolas en sus propias oficinas.