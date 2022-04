Detienen a presunto asesino de Hugo Carbajal, se entregó voluntariamente

Mauricio ‘M’, presunto asesino del adolescente Hugo Carbajal, el sábado pasado en una fiesta en el Estado de México fue detenido este miércoles.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que se cumplimento orden de aprehensión en contra de Mauricio ‘M’ por su probable intervención en el hecho delictivo de homicidio calificado.

En un mensaje difundido en Twitter señaló que el imputado se presentó voluntariamente y “le asiste la presunción de inocencia».

La Fiscalía del Estado de México tenía orden de aprehensión en su contra por el homicidio del menor de 15 años de edad ocurrido el pasado 2 de abril en una fiesta de Jilotzingo, Estado de México.

El hombre fue identificado por familiares y amigos de la víctima luego de que se difundió un video en el que se observa que sostiene a Hugo Carbajal, mientras éste está a punto de desfallecer luego de que presuntamente le provocó una lesión a la altura del cuello que lo privó de la vida.

En redes sociales, Mauricio ‘M’ decía que sólo se defendió.

En redes sociales, Mauricio ‘M’ habría aparecido para emitir un mensaje en el que aseguraba que sólo se defendió y permanecía escondido.

En un perfil donde aparece con el nombre Mauricio Mora, el presunto responsable, asegura que inicialmente Hugo lo amenazó luego de que le cobró la droga que solicitó y éste no la quiso pagar.

¿Y saben por qué fue el altercado? El chamaco que tanto defienden había pedido tachas y cristal para todos sus amigos, no pagó y me dijo que de huevos no lo iba a hacer, me escupió y me lanzó tres golpes, traté de no hacer nada hasta que me dijo que si no le llegaba me iba a matar, posterior a eso sacó de una cangurera algo parecido a un arma, yo lo único que hice fue reaccionar, aquí estoy señalado como el malo, pero ¿cómo hubieran reaccionado ustedes? Yo tengo amigos en la Fiscalía, una llamada a camaradas de Morena y con una lana en tres días salgo”, habría escrito el presunto asesino.

Lo que dejan de ver es la agresividad de su angelito, estaba de lucido con sus amigos, además de drogado y de que lloren en su casa en su casa a que lloren en la mía, pues decidí como un hombre en peligro. Lamento que Hugo haya perdido su deseo de ir a la selección mexicana, pero ya», añade en otro twitter

Ante los mensajes donde lo señalan como asesino, mencionó «Por favor, dejen de politizar este asunto, estoy escondido y temo por mi familia, yo solo fui víctima de las circunstancias, no dicen nada de que los jóvenes están en un lugar sin supervisión haciéndose los machitos, drogándose y fornicando como adultos, ¿Y los padres?».

Además de pedir no juzgar : “Antes de emitir juicios vean siempre la otra versión y verán que no era tan santo. Ni pedo no me pagaron mi merca, cada quien que se quede con su golpe. RIP Huguiño, oremos por él».

En momentos en sus mensajes burlón: “Bastante tenemos con tres pendejos que no la meten, a la mamá de este chamaco le digo, si era tan bueno para el futbol ¿por qué no esquivó ese botellazo? Que dicho sea de paso fue accidental, si en lugar de rematar franco hubiera girado el cuello, su yugular estaría intacta”.

Por: Excélsior