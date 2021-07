Dice AMLO que no tiene un “tapado” para la candidatura de Morena en 2024

GMx

Andrés Manuel López Obrador negó que tenga “un tapado” para que sea el candidato de Morena a la Presidencia de al República en 2024; sin embargo, enumeró de nuevo a quienes podrían competir por su Movimiento que surgió en 2014.

“Lo del tapado es una idea creada en el porfiriato, el presidente ponía a los gobernadores y a los diputados federales. Él es el creador del régimen político, que cambia mucho con la Revolución, pero en el ámbito social”, manifestó en su mañanera de este lunes.

Luego volvió a citar a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle y Esteban Moctezuma, como posibles prospectos para competir por una candidatura presidencial, aunque excluyó a nombres como Ricardo Monreal y a Hugo López-Gatell, quien fue sugerido por el reportero.

Rechazó profundizar en el tema, pues dijo, ahora está ocupado en avanzar para que “en el caso que regresaran los conservadores corruptos, les costara dar marcha atrás en lo alcanzado.

Por eso me estoy apurando para que queden las bases de la transformación y el cambio.”

AVANCES

Sobre los avances de su gobierno, consideró que va bien y la “gente nos sigue dando su confianza.”

Lo que tenemos que hacer es concluir las obras que se han empezado, y que no se deje de atender a la gente humilde y a la gente pobre.

Estoy muy contento porque nuestros adversarios querían que no contáramos con la mayoría en la Cámara, que es donde se aprueba el presupuesto. Nos querían dejar sin presupuesto.

No puedo comenzar obras que no vayamos a terminar. En Sonora, por ejemplo, se pide la construcción de un parque de generación de energía solar, pero lo tenemos que terminar en 2023 y 2024, e implica no solo poner el parque en 2 mil hectáreas de terreno en Puerto Peñasco, sino las líneas de transmisión, detalló.

DUCTO EXPLOTADO

Sobre el ducto que hizo explosión en el Golfo de México, resaltó que no hubo pérdidas humanas y ya se inició la investigación.

“Pemex y la Secretaría del Medio Ambiente ya están haciendo un análisis de lo ocurrido. Fue un accidente lo que sucedió.

Descartamos que fuese algo intencionado. De todos modos, interviene Pemex, la FGR y el Medio Ambiente.”

—Qué responde a las críticas de los ambientalistas

—Estamos avanzando para crear alternativas para no depender de combustibles fósiles, de recursos no renovables, tan es así que ya se puso un tope a la extracción de crudo. No vamos a extraer más de dos millones de barriles diarios.

Vamos a terminar el sexenio con la mitad de extracción del sexenio de Fox.

DETENCIÓN LUIS CÁRDENAS PALOMINOS Y REUNIÓN CON SAMUEL GARCÍA

Respecto a la detención de Luis Cárdenas Palominos, manifestó que es una acción de la FGR y rechazó tener más información al respecto.

“… pues es parte de lo que se está debatiendo aquí, el señor Cárdenas Palominos era el segundo de García Luna y tenía una investigación abierta en la FGR y se le detuvo porque ya no hay impunidad, y eso pues ayuda mucho.

Por eso mi seguridad de que vamos a ir serenando al país, poco a poco. En México hay paz, hay seguridad y hay gobernabilidad. Y vamos a continuar haciendo nuestro trabajo.”

Y a cerca de mi reunión con el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, “lo vamos a recibir, para llegar a acuerdos, no pelearnos. Aunque pertenecemos a movimientos distintos, tenemos que actuar y buscar el beneficio de los pueblos, de gobernar para todos”, dijo.