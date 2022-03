Diplomacia presidencial : La Feria

Sr. López

Hastiado por tanta mala noticia, incluido el pronóstico de que vamos a una tercera guerra mundial con bombas atómicas en el menú, dejemos por hoy que el planeta gire por su cuenta y comentemos algo del todo ajeno al Armagedón pronosticado (para mayor información: Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16… da para serie de Netflix).

De un tiempo acá, la velocidad ha adquirido naturaleza de virtud; pareciera que todo debe ser rápido, sintético. Primero se pusieron de moda revistas que resumían todo en unos pocos párrafos profusamente ilustrados (‘De Aztlán a Palacio Nacional’, la historia de México en dos páginas; fisión nuclear en tres párrafos; psicología del adolescente en cinco pies de foto; prevención y cura de la diabetes en un pie de página). Y así, si lo breve es bueno, lo brevísimo, mejor. Vea unos ejemplos de ‘hitazos’ editoriales:

‘Igualdad, apertura democrática y vallas metálicas’, ediciones Morena la esperanza de México; ‘Administración del Hogar’, editorial Palacio; ‘Cuidado de la niñez y vacunas’, de Hugo López Gatell y de él mismo, ‘Cáncer, infancia y grupos golpistas’, edita Secretaría de Salud; ‘Manual de estadística aplicada a la seguridad pública’, con ejercicios resueltos, por Arturo Durazo; ‘Programas sociales y eficacia electoral’, editorial Siervos de la Nación. En especial se recomiendan de la autoría de Andrés Manuel López Obrador: ‘Lealtad sin capacidad, manual de selección de personal’, ‘Honestidad y Familia’ y ‘Principios básicos de fontanería aplicada a la industria petrolera”.

Hay más libros brevísimos: ‘Discursos Memorables’ de Gerardo Fernández Noroña y ‘Etiqueta Parlamentaria’, del mismo autor, ediciones Tepito; ‘Seguridad Laboral’, autores varios, editorial CNTE; ‘Pasta de Conchos y optimización de costos en la minería’, de Germán Larrea, editado por la Secretaría del Trabajo; ‘Credibilidad y Política’, de Mario Delgado, autoedición; ‘Concubinato aplicado a bienes raíces’, de Manuel Bartlett y de él mismo en coautoría con Yeidckol Polevnsky, ‘Administración moderna de campañas políticas’, subtítulo: ‘2018, un caso de éxito’.

Todas las obras hasta aquí recomendadas se pueden leer en pocos minutos, por ejemplo en la sacra soledad del excusado, por algo se comercializan como Copro-Literatura.

Una buena colección de literatura efímera no puede prescindir de ‘Aeronáutica civil y obediencia’, general Luis Crescencio Sandoval, editado en Talleres Bienestar; y del mismo autor, ‘Tácticas militares en finanzas y administración de empresas’; otra obra interesante es ‘Construcción práctica de vías ferroviarias sin proyecto’, varios autores, edita Secretaría de Turismo; ‘Sembrando vida, tala, deforestación masiva y desarrollo del campo mexicano’, anónimo, editorial Emboscada; ‘Derechos Humanos Aplicados’, por Alejandro Gertz Manero, editorial La Suprema; ‘Convicciones políticas y sumisión’, de Martí Batres con prólogo de Claudia Sheinbaum, autoedición.

No debe faltar en su colección ninguno de los siguientes grandes éxitos: ‘México, país de oportunidades’, escrito por José Ramón López Beltrán, ediciones Rocío; ‘Generosidad empresarial sin conflicto de interés’, de Carolyn Adams, ediciones Palacio; ‘Cocina nutritiva con un salario mínimo’, Luisa María Alcalde, editado por Secretaría del Bienestar; ‘Elegancia y promoción personal; cómo hacer amigos e influir sobre las personas’, de Paco I. Taibo II, colección La Doblada del FCE; consiga a como dé lugar ‘Escrúpulos y política’, de Dolores Padierna y René Bejarano, le cueste lo que le cueste. Muy recomendable aunque difícil de encontrar (busque en puestos de periódicos y revistas usadas), la ‘Compilación de elogios populares; pueblo y presidencia’, ediciones Es un Honor.

Sin duda debe conseguir los siguientes micro libros: ‘Honestidad y candor’, de Alejandro ‘Alito’ Moreno, ediciones Tricolor; ‘Grandes logros de las manifestaciones de padres de familia y mujeres en México’, subtitulado, ‘Crónica del ninguneo’, varios autores. Y uno que se ha puesto de moda: ‘Energía eólica y robo del aire’, de Rocío Nahle.

Es notoria la fecundidad literaria del México actual, por eso no terminan aquí nuestras recomendaciones; le sugerimos otras obras muy de actualidad: ‘Turismo seguro en Ucrania’ (subtítulo ‘Desapariciones, secuestro y asesinato en México’); ‘Emigración de Centro América a Rumania y Polonia’, autores varios, editado en formato digital, la versión impresa se obsequia en las estaciones migratorias mexicanas; ‘Hacia un nuevo concepto de la hospitalidad’, escrito por un grupo de especialistas del Instituto Nacional de Migración; ‘Costumbrismo narco, colgados, decapitados y fusilados’, compilación de cuentos populares; ‘Todos somos iguales’, de Carlos Slim; ‘Manejo de stress’, de la directiva del Club Querétaro; ‘Prisión preventiva sobre pedido’, manual judicial para jueces maleables, caso práctico, Jaime Rodríguez ‘El Bronco’; ‘Técnicas avanzadas de memorización’, anónimo, en la solapa del libro se presenta como guía para testigos protegidos; ‘Manejo adecuado de la fama’, atribuido a Cuauhtémoc Blanco; ‘México creo en ti’, edición conmemorativa, compilación de testimonios de madres de desaparecidos y padres de niños con cáncer; ‘Administración de la verdad en práctica médica’, del mencionado López Gatell.

Sugerimos otras obras breves: ‘Agricultura y comercialización internacional’, Cártel de Sinaloa; ‘Honorabilidad y servicio público’, de Julio Scherer; ‘Peligros de la Virginidad’, editado por los Legionarios; y de literatura de otros países: ‘La influencia de Bolivia en la economía de la Unión Europea’, autores varios; ‘Proctología para todos’, manual de prácticas políticas al uso; ‘Derechos de la mujer en México y el Islam’, Instituto Nacional de las Mujeres y gobierno de Afganistán; ‘Manual de buenas maneras y defensa personal’, de Alfredo Adame.

Y no deje de adquirir la obra reina del humorismo, con presentación de Marcelo Ebrard, editada por Europa Ediciones: ‘Diplomacia Presidencial’.