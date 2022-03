Diputados comenzarán debate de Reforma Eléctrica el próximo 29 de marzo

La Cámara de Diputados iniciará en comisiones unidas el próximo martes 29 de marzo con el debate de la Reforma Eléctrica, la cual es impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior fue confirmado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Rubén Moreira, quien expresó que Morena propuso una ruta legislativa que fue aceptada por los partidos de oposición, quienes buscaban dicho debate hasta después de la Consulta de Revocación de Mandato del próximo 1o de abril.

Los tres grupos parlamentarios de la coalición Va por México mostraron su buena fe para debatir los temas y textualmente algunos dijeron que podrían llegarse a algunos acuerdos”, refirió al final de la reunión de la Jucopo.

Sobre si la Reforma Eléctrica podría votarse antes de las elecciones de junio próximo, pidió no adelantarse hechos, aunque reconoció dicha posibilidad.

Eso es adelantar las cosas cuando no hay ni siquiera acuerdos. Existe la posibilidad, pues sí; también existe la posibilidad de que nunca se vote”, aclaró.

Moreira Valdez detalló que la fecha del 13 de abril donde Morena pretende votar la iniciativa puede llegar a aplazarse dependiendo el debate.

“Va por México buscará que sea un debate muy amplio. Nosotros hemos dicho que no se precipite la reforma. No quiere decir que no se ha trabajado arduamente en los foros, sino en la búsqueda de los consensos”, finalizó.

A finales de septiembre, el presidente López Obrador envió al Congreso su Reforma Eléctrica, que de aprobarse garantizaría en la Constitución que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado, controle un mínimo del 54 por ciento de la generación eléctrica.

Además de la rectoría del Estado en el sector, el proyecto enviado por el presidente López Obrador dejó en claro que la nacionalización del litio es otro de sus puntos firmes.

Con información de López-Dóriga Digital