Dos promesas no cumplidas, Ayotzinapa y descentralización federal, reconoce Obrador

GMx

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que dos de las promesas que no ha cumplido son la reubicación de las dependencias del gobierno federal al interior del país y el esclarecimiento total del caso Ayotzinapa.

Sobre la primera promesa hecha cuando tomó posesión en diciembre de 2018, manifestó que la pandemia ha influido en que no se haya conseguido el traslado de las instancias federales, por ejemplo, las oficinas generales de la CFE a Tuxtla Gutiérrez.

“Es un compromiso pendiente. Yo cuando tomé posesión hice 100 compromisos. He cumplido 98 y me faltan dos y uno es la descentralización del gobierno federal, que no hemos podido.”

“La Secretaría de Energía sí cumplió, ya está en Villahermosa; Segalmex ya está en Zacatecas; tiene que estar en Oaxaca la Secretaría del Bienestar; Educación en Puebla; Turismo, en Chetumal, Quintana Roo; Salud va estar en Guerrero, el pasado fin de semana ya fuimos a ver el edificio donde va estar en Acapulco; Pemex se tiene que ir a Ciudad del Carmen, Campeche.”

INVERSIÓN

En otro de los temas abordados en su conferencia mañanera de este jueves, presumió que gracias a la firma del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá, el país sigue siendo uno de los 10 más atractivos para la inversión en el mundo.

Consideró que gracias al que él no se peleó con Donald Trump, como algunos suponían que ocurriría, el T-MEC se pudo hacer realidad y ahora existen oportunidades de producción para la nación mexicana, aunque eso no lo aceptarán sus opositores.

CONSULTA POPULAR

Tras la pregunta de una reportera del canal de Youtube “Charro Político”, quien planteó que ha trascendido que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, “compró” a ex funcionarios del sexenio de Felipe Calderón como el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y la titular de Energía, Georgina Kessel, con hoteles y boletos para ver al Real Madrid, dijo que por eso hay que participar en la consulta popular.

Manifestó que, a pesar de que resulte contradictorio, pues él votará en contra de que se juzgue a los exmandatarios mexicanos Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la ciudadanía debe participar.

Consideró “una vergüenza”, de ser cierto el presunto soborno en que cayeron los funcionarios calderonistas aludidos en audios del presidente del equipo “merengue” que han trascendido en España.

“Presuntamente, tras recibir acceso para viajar a ver al Real Madrid, ambos funcionarios habrían facilitado contratos millonarios para ACS con Pemex”, difundió el portal Animal Político.