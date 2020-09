El “Chapo” Montes dice que no irá más a la Selección Mexicana

GMx

El centrocampista de León, Luis Montes, dijo que no acudirá más a la Selección Mexicana de Futbol.

En un video comentó que fue él quien pidió a Gerardo ‘Tata’ Martino que no lo llamara más al Tricolor, después de que un día antes no apareció en la convocatoria, para el microciclo, pese a su buen nivel con los esmeraldas.

“Yo tomé la decisión de no ir a la Selección. En la última convocatoria que recibí, hablé con el ‘Tata’ Martino, le dije que mi intención era no ir más, la verdad es que me vine desilusionado, desmotivado, ya que se decía que estaba en buen nivel, y uno va con la ilusión de hacer las cosas bien, a veces llamaban a 26 o 27 jugadores, se hacía futbol y no me quedaba entre los 22, me puse a pensar que no tenía nada que hacer ahí”, expresó el jugador.

El ‘Chapo’ apenas jugó 159 minutos con la Selección Mexicana, en la era de Gerardo ‘Tata’ Martino, y participó en seis compromisos, anotando dos goles. La última vez que disputó un partido con el Tricolor fue en la Copa Oro, en la que el representativo salió campeón.

“No me ha tocado la oportunidad de jugar, a veces voy 10 o 12 días por allá, regreso sin ritmo, regreso un poco desmotivado, porque no me toca jugar y una va con esa ilusión. Sé que nadie te garantiza que vas a jugar, pero al menos que se me diera la oportunidad de competir y a veces no se me daba, no entendía qué tenía que hacer para recibir minutos, respetable la decisión del entrenador, me di cuenta que no tenía nada que hacer en la Selección Mexicana. Fui sincero con él y hablé de frente, quería decir que fue decisión mía”, agregó capitán del León, quien recibió elogios y críticas por su decisión.

(Con información de ESPN)