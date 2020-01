En el SNTE: la cuenta está pendiente

JORGE ISAAC ALVARADO ALCOCER

De acuerdo al recién emitido reglamento para la elección de directivas seccionales en el SNTE, en él se nos invita a celebrar una “fiesta democrática” en donde el 90 % de agremiados podremos votar para elegir “libremente” a una camarilla de cerca del 10 % que ya ocupan cargos en los comités seccionales en funciones, lo cual significa algo así como si compraras un viaje todo pagado, pero en el cual solamente te tocaría pagar y del viaje pues nada, solamente el puro privilegio de pagarlo.

En el citado reglamento hace mención de las funciones que tendrá el Comité Nacional Electoral que entre otras son:

– Emitir la convocatoria.

– Designar y acreditar funcionarios electorales.

– Asignar encargados de vigilar el proceso, actualizar el padrón.

– Validar las planillas que quisieran participar.

– Validar a los candidatos.

– Designar a alguien por si hay inconformidades.

– Designar a alguien que resuelva dudas no previstas en el reglamento.

– Realizar el cómputo total.

– Declarar la validez de la elección.

¿Será prudente comentar que el comité Nacional Electoral, será designado por el comité ejecutivo nacional? O sea, lo designará directamente Alfonso cepeda, lo cual quiere decir, que una elección con estas reglas, será algo así como si te invitaran a jugar a un torneo de futbol, donde los árbitros, el estadio, el dinero del arbitraje, los premios, los demás equipos, los uniformes, la cal con el que se pintarán los campos, los balones, las redes de las porterías y hasta el sistema de cable que transmitirá los partidos le pertenecen al organizador de la liga, quien además se reservará el derecho de descalificarte si le vas ganando a alguno de sus equipos, es más, si anda muy encabronado el señor, te prohíbe jugar en su liga.

No sé qué piensen ustedes, pero en lo que a mi concierne, pienso que estos “caballones” encabezados por Alfonso Cepeda Salas, no han tenido absolutamente ningún reparo en disimular su brillante espíritu democrático, lo que hicieron con su reglamentito pichurriento es una verdadera burla a los agremiados, aunque a estas alturas y por lo que he percibido, a la inmensa mayoría de los maestros frente a grupo les vale sorbete lo que hagan en su sindicato, total, el gremio ha podido sobrevivir al sexenio de peña nieto, en donde Nuño le puso la bota en el cuello a los maestros y Juanito Díaz aprovechaba el momento para lustrarle el calzado.

Sin embargo, estimado lector, si usted es un maestro simpatizante de alguna corriente ideológica al interior del SNTE como lo son (CNTE, Bases Magisteriales, Maestros por México, o alguna otra), creo que estará de acuerdo conmigo, de que antes de votar cualquier cosa, debió de haberse llevado a votación el reglamento para organizar las elecciones, aprovechando que andan en una disque cruzada nacional para elaborar su pliego nacional de demandas, bien se hubiera podido llevar a cabo una autentica consulta a las bases, en donde realmente se sentaran los cimientos de un sindicalismo que se somete a una democracia auténtica y no manipulada o dirigida como pretende el grupo de Poncho Cepeda.

De algo estoy seguro la evaluación de permanencia que sufrieron miles de maestros en el sexenio pasado, tarde o temprano les llegará a todos los responsables de su implementación, hasta ahora le ha tocado el turno al régimen Peñanietista, y ya sabemos cómo le fue, al extinto INEE pues ni que decir, solamente queda una cuenta pendiente y esa es precisamente con los “charros” del SNTE, como los llaman cariñosamente en algunos estados.

Bien haría el presidente Obrador en ayudar a los maestros de que decididamente votaron por él a saldar la cuenta, o ya se le olvidó que esos mismos que hoy le besan la mano, son los mismos que se arrodillaron ante Meade y antes lo hicieron con peña, en eso hay que decirlo claramente ya tienen experiencia.

(Tomado de Profelandia.com)