En México ya no se puede vivir, asegura Eugenio Derbez tras la muerte de Octavio Ocaña

Como te contamos en esta nota, la familia y la prometida de Octavio Ocaña acudieron al Programa Sale el Sol, conducido por Gustavo Adolfo Infante, para pedir justicia.

Durante la entrevista, en la que se revelaron datos importantes, su padre Octavio Pérez dio a conocer un conmovedor audio que le mandó Eugenio Derbez en el que externa su importencia sobre el caso.

No sabes lo triste que estoy y que he estado estos días por todo lo que ha pasado, no paro de pensar en Octavio, no paro de leer las noticias. Estoy muy enojado. Me siento impotente ante todo lo que veo y leo, no puedeo creer que esto haya sucedido y si yo me siento así no quiero ni imaginar cómo se sienten ustedes”, comenzó diciendo.

Para Eugenio, Octavio era un actor muy querido y lamenta terriblemente todo lo que ocurrió.

En México ya no se puede vivir. Yo cada vez que pienso en regresar de verdad pienso en este tipo de cosas y por eso no regreso porque ya no es viva estarse cuidando, no solamente de los criminales, ahora también de la policía. Ya no se puede confiar, es una tristeza”.

En el audio Eugenio le mandó el pésame a los padres de Ocaña y pidió que se haga justicia por el actor.

Les mando un abrazo enorme y pido que se haga justicia. Aquí estoy por si en algo puedo ayudar, ojalá que las cosas se aclaren y la verdad salga a la luz”, finalizó.

Eugenio Derbez fue quien descubrió a Ocaña a la edad de 4 años.

Por: Excélsior