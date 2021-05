¡Es un honor!: La Feria

SR. LÓPEZ

Tío Néstor era esposo de tía Tina (Cristina), de las del lado materno-toluqueño. Nadie lo trataba ni le hablaba. Tía Tina pasaba a saludar a la familia en cumpleaños o navidades y se iba temprano porque jamás la invitaban por no ver a su marido; si iban a una boda, acababan sentados en alguna mesa del ‘otro lado’, porque las mesas de la familia, en cuanto se sentaban, se vaciaban. La razón era que a tío Néstor nunca se le oyó hablar bien de nadie, aparte de necear de lo que fuera, con médicos, abogados, ingenieros, notarios y el cura párroco (el padre Rafael), sin tener Secundaria terminada. Insoportable. Cuando falleció, Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, organizó rápido las cosas y a las dos de la tarde, la familia se llevó a comer a tía Tina que regresó a la capilla ardiente al otro día, sin haberse cambiado de ropa, justito a la hora de salir al cementerio. Fue bonita fiesta.

Los mexicanos de inicios del siglo XXI estamos tan cerca del portento que presenciamos que no lo apreciamos a cabalidad. La historia sabrá consignar prolijamente el hecho admirable, mirífico, de que México haya tenido un Presidente que supo llevar a la patria a buen puerto, surcando adversidades y resistencias, definiéndolo todo, opinando de todo con sabiduría y firmeza nacidas de la convicción.

Solo fifís, conservadores y adictos incurables a la corrupción, pueden intentar negar los hechos que ahí están y hablan solos. Nuestro Presidente sabe de:

Biotecnología y de Ciencias del Mar (“el combate al sargazo se hará con recursos de la Secretaría de Marina y no se contratará a alguna empresa especializada”, 07/05/19; “el problema del sargazo se magnificó para cuestionar al gobierno”, 24/06/2019).

Medicina y epidemiología (contra el Covid-19, “El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción (…) detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”, 18/03/2020).

Seguridad social (“La familia es la mejor institución de seguridad social que existe en nuestro país”, 14/11/18).

Educación superior (“los que más daño le han hecho al país son los que tienen más conocimientos”, 18/07/2020; anunció la creación de Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva, “es decir, carreras técnicas en deporte con especialidad en atletismo, béisbol y boxeo”, 20/05/21).

Familia (“el crecimiento de divorcios en el período neoliberal fue elevadísimo”, 30/01/19).

Religión (la Confraternidad Nacional de las Iglesias Cristinas y Evangélicas, será la encargada de predicar y distribuir la cartilla moral de la Cuarta Transformación; “no hay violación al Estado laico”, 26/06/19; “¿Qué dice la biblia? Que no hay que emitir juicios temerarios”, de gira en Badiguarato, tierra del Chapo, 16/02/2019).

Economía (“se trabaja en índice alternativo al Producto Interno Bruto, que medirá el bienestar, la felicidad y la desigualdad social”, 21/05/2020).

Gobernanza (“No crean que tiene mucha ciencia gobernar”, 25/06/2019).

Relaciones exteriores (“considero que los periodos de cuatro años de gobierno en los Estados Unidos, son muy cortos”, 05/02/2019).

Historia (“México se fundó hace 10 mil años y mientras en Nueva York aún pastaban los búfalos, en el país ya había universidades e imprentas”, 27/05/2019).

Ingeniería petrolera (“de cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo… es perforar un pozo como si se fuera a extraer agua, no tiene ninguna ciencia”, 12 de agosto de 2013, sí, ya en 2013).

Derecho (“Mi derecho está por encima de cualquier reglamento”, 20/04/21).

Ecología (“Aquí se expresa la falta de sensibilidad de los gobernantes que autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica; miren cómo afecta el paisaje, la imagen natural… Nunca más permisos para afectar el medio ambiente, para la contaminación visual, hay que respetar la naturaleza y además, esto es patrimonio de la humanidad”, desde La Rumorosa, 28/03/2020).

Por no abrumarlo (y por falta de espacio), no le pone ejemplos este menda sobre muchas otras frases de bronce del Presidente, sobre seguridad pública (los abrazos), feminismo (“no pinten las paredes de Palacio”), selección de personal (90% honestidad, 10% experiencia).

Sin embargo no puede soslayarse el tema de la seguridad aérea, ahora que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos rebajó la calificación de México de 1 a 2 por incumplimientos a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). No saben con quién se están metiendo. Sirva de ejemplo que ya antes de asumir el cargo, el hoy Presidente enfrentó las aseveraciones de que no sería viable la operación simultánea de su proyecto en Santa Lucía con el aeropuerto de la CdMx y el de Toluca, y en conferencia de prensa del 30 de octubre de 2018, anunció:

“Es un hecho comprobado la compatibilidad de las operaciones en tres -sic- del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Santa Lucía (…) el Gobierno de Francia apoyó al gobierno electo para agilizar los dictámenes”, y aseguró que el canciller francés le entregó una carta firmada por el presidente Emmanuel Macron. Lueguito brincó la embajada francesa negándolo: “sobre este proyecto, como en cualquier otro relativo a infraestructuras, corresponde a México tomar sus propias decisiones”; se nota que también hay fifís franceses. Peor para ellos.

Y ahora, sobre esa rebajada que nos dieron desde los EUA, ya tranquilizó a la nación nuestro Presidente: “Se están cumpliendo todas las normas, anteriormente se dejó de atender este asunto (¡los neoliberales!), nosotros hemos estado cumpliendo con todos los requerimientos (…) pero no es un tema delicado, veo más un propósito de ayudar a las líneas estadounidenses con una medida de este tipo (…)”.

Bueno, sí… pero aun cuando no sea importante, el maldecido tío Sam igual nos rebajó la seguridad aérea al grupo de destacadísimos países como, Ghana, Bangladesh, Pakistán, Curazao, Antigua, República Dominicana, Venezuela y otras potencias. Sí, ¡es un honor!