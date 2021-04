Está “lo que sigue de raro” el cambio de parecer del TEPJF en el caso Salgado: AMLO

GMx

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a atacar frontalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por haber retirado la candidatura de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero.

“No quiero meterme en honduras, pero está lo que le sigue de raro” la decisión del TEPJF, expresó, tras poner en pantalla de la conferencia mañanera una carta firmada por los gobernadores de Morena, entre ellos Claudia Sheinbaum, quienes consideran que el organismo electoral se contradijo.

“Es para la historia, la resolución, excesiva y resulta constitucionalmente desproporcionada o desproporcionado, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado, y sin embargo, hasta con más agravantes los mismos magistrados del Tribunal cancelan las candidaturas.

Ayer salió un manifiesto de gobernadores afines al partido que postuló a Félix y me gustó mucho porque demuestra de cómo el Tribunal, dice una cosa y luego, se contradice. Quién sabe que les hizo cambiar de parecer”, criticó AMLO.

Yo creo que fue un asunto injusto el que le quitaran la candidatura a Félix Salgado, antidemocrático, anticonstitucional y tramposo, complementó el mandatario, quien además minimizó el anuncio del diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, quien propuso crear un frente amplio para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCLN).

“Está en todo su derecho, es libre, los ciudadanos somos libres y además si se es legislador pues se tiene más autoridad.

Yo desde luego no comparto ese punto de vista, ya lo he expuesto aquí, pero no me puedo oponer a ninguna manifestación de protesta, somos libres”, atajó y concluyó el tema.

“Los institutos que supuestamente encargados de garantizar democracia, los crearon para que no haya democracia.

Los órganos que deberían de velar por la realización de elecciones limpias y libres son los que más obstruyen, obstaculizan, el que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades.”

OTROS ASUNTOS

En otros asuntos, AMLO informó que terminó el proceso de transición de entrega del mando administrativo y empresarial en el Grupo Bal, donde luego de 54 años de Alberto Baillères, entrega la estafeta a su hijo, Alejandro Bailléres. “Este grupo incluye varias empresas como Profuturo, GNP, Palacio de Hierro, entre otras empresas que, en conjunto dan empleo a 75 mil personas.”

El mandatario también informó que la apertura de la frontera México – Estados Unidos se dará pronto y por completo, porque también hay la demanda del lado norteamericano.

Anunció que la próxima semana volverá a hablar con Kamala Harris, vicepresidenta de la Unión Americana, para avanzar en temas como la migración.