Gertz Manero comparece en Senado; lo recibe Ricardo Monreal

En punto de las 5 de la tarde llegó hasta el Senado de la República el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para comparecer ante la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva de la Comisión de Justicia.

En medio de un importante dispositivo de seguridad del personal de resguardo de la cámara alta para evitar que los medios de comunicación se acercaran, el funcionario fue recibido por el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, con quien dialogó en sus oficinas de forma privada por algunos minutos.

El también coordinador de los senadores de Morena había anticipado que este encuentro privado con el fiscal Gertz Manero permitiría conocer algunos temas que le interesan a los legisladores federales.

Una comparecencia que no tiene ningún otro objetivo más que aclarar, deliberar, informarnos de primera mano de algunos temas importantes para el país, pero será respetuoso.

“El tono será el que cada grupo parlamentario proponga, es decir es libre no hay ninguna restricción ni ninguna observancia para que determinado grupo haga algo, cada uno es libre de expresar lo que quiera, de preguntar lo que quiera”, subrayó.

El senador Monreal desestimó la propuesta de juicio político que la bancada del PAN en la Cámara de Diputados impulsa contra el fiscal general.

“Yo creo que lo del juicio político son simple y sencillamente estrategias políticas. Yo no podría valorar (si hay elementos), no soy de la subcomisión de Examen Previo. Allá ellos, son estrategias partidistas que se valen y que no hay que asustarnos”

La comparecencia inició con un mensaje de Alejandro Gertz Manero y luego vendrá la participación de cada uno de los representantes de todas las fracciones parlamentarias, incluyendo al Grupo Plural que tendrán oportunidad de cuestionar al fiscal general.

Por: Excélsior