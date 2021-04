Guerrero no es un paraíso pero no se debe usar a niños como autodefensas: AMLO

GMx

Aunque aceptó que Guerrero no es un paraíso y existen todavía problemas de inseguridad; sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó la presencia de autodefensas, pero principalmente demostraciones de fuerza utilizando a niños.

Tras la difusión de un video en la zona de Chilapa por medios como El País, a quien nuevamente criticó, AMLO afirmó que “aunque se trate de una causa muy justa no debe utilizarse a los niños.”

“Se puede decir, es que los migrantes no tienen trabajo y tienen que salir a buscarse la vida. Eso lo entendemos. Hemos dicho que la gente abandona sus comunidades por necesidad, no por gusto. Pero aún con esa triste y amarga realidad, no debe utilizarse a niños, más cuando detrás de esto hay coyotes, traficantes de personas, que cobran por el traslado de los migrantes”, manifestó.

Que no hay seguridad, ya la Guardia Nacional está al tanto, pero no utilizar a los niños, afirmó, antes de poner el video en el que se mira a niños armados adiestrados para disparar.

“Hacer un video, poner a los niños, difundir el video y pensar que con eso ya se va a atender una demanda de autodefensas.

En Guerrero hay autodefensas que están permitidos legalmente por acuerdo de comunidades, pero después esto se fue, no en todos los casos, pero se fue distorsionando y grupos que se dedican a la delincuencia tienen al mismo tiempo, autodefensas.”

Este caso que se da cerca de Chilapa tiene relación con grupos de autodefensas de la Costa Chica de Guerrero. Entonces qué les digo a nuestros hermanos guerrerenses, de que va seguir actuando la Guardia Nacional, que lo de autodefensa se creó en una circunstancia muy especial, fue un error haberlo alentado en el gobierno anterior, dijo.

La seguridad pública corresponde garantizarla al estado. Entonces si hay vacíos se llenan, pero nosotros creemos que sea la Guardia Nacional la que garantice la seguridad.

-¿No está rebasada la autoridad?

-Este fue un video que se difundió. Yo escuché la opinión del Gobernador y el Obispo de Chilpancingo y comparto su opinión de que no se debe usar a los niños.