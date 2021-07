Hay que renovar al INE y al TEPJF: AMLO, tras multas al Verde, MC y a Samuel García

GMx

“Hay que ver quién está ahí maniobrando. Por eso hay que renovar el INE y el Tribunal, para que haya seriedad.”

Así respondió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando le fue preguntada su opinión respecto a las multas de 83 millones de pesos a Movimiento Ciudadano, 43 millones de pesos al Partido Verde y más de 400 mil pesos al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, avaladas por el Consejo General del INE la noche del jueves.

El mandatario mexicano revivió el tema de la cancelación de las candidaturas a los aspirantes de Morena a los gobiernos de Michoacán, Raúl Morón y Guerrero, Félix Salgado Macedonio, las cuales, desde su punto de vista, fueron injustas.

“Yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE, en el Tribunal, desde que cancelaron las candidaturas, no por ser candidatos a candidatas de Morena, en Guerrero y Michoacán, mostraron que no son demócratas, auténticos.

En el caso de estos asuntos, el INE manda el expediente al Tribunal, el Tribunal responde, sí debe sancionarse, por un supuesto gasto no comprobado de 20 mil pesos, no es la cantidad.

Es algo parecido ahora, no me da confianza, estas decisiones, la verdad, pero pues hay que respetarlas.”

—Qué opina de las multas al gobernador electo de Nuevo León y al Verde por usar influencers, así como de su participación en futuras campañas, planteó un reportero

—Deben de participar, como todos, sin límites. Pues es lo más normal, que un simpatizante, más si se trata de la esposa, pues hable bien de su esposo. Si va cobrar o no va cobrar, pues eso es otra cosa. Yo veo más esto politiquero, porque ni siquiera diría político.

“Eso que hicieron de los candidatos (de Guerrero y Michoacán), si se analiza bien, a lo que me refería, fue una gran injusticia, un atropello a los derechos ciudadanos, a los derechos políticos, pero además un absurdo. Ellos se justifican en que la ley es la ley.”