Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Algunos de los temas que se vieron en la semana en el Congreso son los siguientes.

Unidad de Inteligencia Financiera

Importante reunión sostuvo la Comisión de Hacienda con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, en la reunión el funcionario de la SHCP se refirió a los problemas vinculados con lavado de dinero, afirmó que hay graves problemas vinculados con lavado de dinero y que los centros cambiarios tienen alto riesgo de ser infiltrados por grupos delincuenciales.

Entre las actividades más vulnerables son las relacionadas con obras de arte, adquisición de vehículos, metales y piedras preciosas, joyas, relojes y los servicios de blindaje de vehículos.

Destacó que las amenazas más importantes que se encontraron en la Evaluación Nacional de Riesgo 2019-2020 fueron: delincuencia organizada, corrupción y el nivel de recursos ilícitos generados en el país y dijo que en los meses recientes se dio hay una transición de la delincuencia del ámbito físico hacia el cibernético, derivada de la pandemia por el COVID-19.

Esta evaluación llevó a generar la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, con los elementos de prevención, inteligencia, procuración de justicia, coordinación institucional y supervisión, precisó.

Otra de las vulnerabilidades del sistema, dijo, es el tema de las aduanas y puertos. La mayor movilidad se da en Nuevo Ladero, Tamaulipas; en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Manzanillo y Veracruz. Aseguró que lo importante es avanzar en la limpieza de las aduanas, de los agentes aduanales, de los administradores aduanales y de la administración portuaria.

Sobre la Estafa Maestra, dijo que hay casos en Sedesol, Pemex y el DIF Veracruz, donde se encontraron empresas fachada que recibieron recursos y se disolvieron con millones de pesos en adjudicaciones directas. Indicó que se presentaron denuncias ante la FGR por casos de ex funcionarios de esa dependencias y colaboradores cercanos.

Sobre vigilancia de procesos electorales, aseveró, que se tiene comunicación con el INE y un intercambio de información con la Unidad Técnica de Fiscalización para obtener datos respecto de empresas que a ellos les generen algún tipo de sospecha, y si el Consejo General del INE decide que la UIF puede ayudar a revisar los procedimientos.

En fin, temas no faltaron, así como las dudas sobre la aplicación de la ley estaremos atentos de las respuestas que no se contestaron y que el funcionario se comprometió a entregar a los legisladores.

Ley General de Aguas

Como dice el dicho no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza ni deuda que no se pague y es que al fin se concretó la presentación de la iniciativa de Ley General de Aguas elaborada por los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. El proyecto se presenta después de realizar diversos foros y obtener el punto de vista de los sectores involucrados en el tema. A pesar de haber realizado un trabajo previo para su presentación el proyecto de ley sigue cuestionado por varios integrantes de la comisión.

El proyecto pretende lo siguiente:

garantizar los derechos humanos asociados con el agua y saneamiento.

Garantizar la conservación del agua como elemento indispensable para el sustento de la vida;

Proteger el uso y disfrute preferente del agua por parte de los pueblos indígenas y afromexicanas;

Incorporar la perspectiva de género y la seguridad hídrica;

Precisar la jurisdicción y reglamentación de las aguas y bienes inherentes;

Distribuir las competencias con el fin de lograr una gestión integral, sustentable y equitativa del agua;

Describir los principales instrumentos de planeación, gestión de información y financiamiento;

Contemplar tres instrumentos de planeación: El Programa Nacional Hídrico, la Estrategia Nacional para la Equidad y Sustentabilidad del Agua y los Programas Hídricos de Cuenca; además se crea un espacio de planeación intersectorial denominado Comisión Intersecretarial de Política Hídrica; y, un instrumento aglutinador de la información: el Sistema Nacional de Información del Agua; y un Sistema de Financiamiento para la Sustentabilidad del Agua;

Establecer el control de la extracción de los aprovechamientos, la regulación y reglamentación de las aguas nacionales, y todas las aguas del subsuelo en el territorio nacional, así como la programación hídrica en el territorio nacional;

Reconocer la corresponsabilidad en la prestación de los servicios públicos entre los municipios y los usuarios para el mantenimiento de sus instalaciones hidráulicas;

Garantizar la inversión pública en la construcción de infraestructura y promover que esta se emplace prioritariamente en las zonas de precariedad hídrica y marginación; y,

Incluir esquemas de vigilancia, responsabilidades, sanciones y procuración de justicia hídrica.

El proyecto de dictamen se espera que se presente en septiembre a pesar de varios cuestionamientos realizado por organizaciones involucradas en el tema. Esperemos que las organizaciones que tienen todavía mucho que decir y ante de dictaminarse se realice un parlamento abierto para que sean escuchados y tratar de incidir en la redacción final del dictamen.

Comisión de Transparencia y Anticorrupción

Para realizar cambios a leyes secundarias y combatir la corrupción y fomentar la transparencia en las compras públicas la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados realizó el jueves 6 de agosto de 2020 el cuatro Foros sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma. En este último cuarto foro abordaron el tema de Garantía de Transparencia en Contratos del Sector Público, Implicaciones con el T-MEC e Interacción con Leyes Relacionadas. Las propuestas de los expertos invitados fueron las siguientes:

Se requiere un marco jurídico que garantice transparencia en las compras del gobierno mexicano.

Privilegiar la máxima publicidad y que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia impulsada por el INAI visualizar la información generada no sólo en las contrataciones o las adquisiciones.

Transparentar los contratos vinculados con la pandemia y generar condiciones que permitan abrir y brindar igualdad de condiciones para el sector privado, que aseguren la adquisición de bienes y servicios de alta calidad”.

La contratación pública se realice por medio de datos abiertos con el objetivo de facilitar la consulta y promover la máxima publicidad.

Disponibilidad al diálogo para mejorar las condiciones de

Facilitar las licitaciones internacionales, porque en la actualidad llevar a cabo una requiere pasos y justificaciones adicionales para el comprador; además, le aportan más carga administrativa y riesgo al servidor público.

Promover la competencia y evitar la corrupción desde la ley de adquisiciones.

Que la reciente aprobación del artículo primero de la Ley de Adquisiciones sea para usarse en casos de fuerza mayor y que no se elimine el estudio de mercado.

Que en las compras intergubernamentales que se hagan no haya subcontratación, que es la forma en la que se desvían recursos.

El mecanismo que debe utilizarse para atraer a proveedores internacionales ya existe en la ley mediante la licitación y lo único que hay que realizar es quitar los pasos excesivos.

Facilitar transparencia cuando la compra pública sea de forma digital y con expedientes electrónicos de las contrataciones.

Revisar nuevamente los argumentos de los destinatarios de las normas y mejorar todo aquello que beneficie a la salud pública, pero que también se establezcan reglas claras y justas en la adquisición a mediano y largo plazos.

No aprobar preceptos que no cumplen con la Constitución ni con los tratados; y no permitir que vayamos hacia atrás.

La Ley de Adquisiciones requiere actualizaciones y salvaguardas que optimicen sus procedimientos y mejoren la transparencia en la vinculación entre el sector público con el privado y social que colaboran con sus bienes y servicios.

Que la industria farmacéutica está en condiciones de competir, pero con reglas equitativas y en igualdad de condiciones.

Que se integre un clasificador de bienes y servicios tecnológicos y de comunicaciones, a fin de que haya una compra responsable y transparente de productos.

Crear una plataforma nacional de contratación pública, es decir, una base de datos que sirva para comparar los precios de todas las contrataciones que hace el Estado.

Legislar en materia de cumplimiento normativo del sector privado y especificar que las personas físicas o morales que pretendan contratar con alguna entidad púbica cumplan con lo establecido en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se espera que después de realizados los cuatros foros en septiembre contar con un proyecto de dictamen para presentarlo ante los integrantes de la Comisión para ser votado y presentarlo ante el Pleno de la Cámara para su aprobación.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.