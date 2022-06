Hoy en el Congreso : De la moratoria constitucional al fallo del Tribunal

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Agenda legislativa

Los partidos integrantes de “Va por México” acordaron una moratoria constitucional, con la finalidad de que las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo Federal no avancen en el Congreso o al menos en la Cámara de Diputados.

En un comunicado señalaron lo siguiente:

Durante el tiempo que resta a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, los Grupos Parlamentarios no aprobaremos cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las y los diputados y senadores que presidan y participen en los órganos de gobierno, así como las comisiones y grupos de trabajo, participarán solo en términos estrictamente indispensables e institucionales para dar curso y trámite al proceso legislativo.

Estaremos muy alertas para impedir que se aprueben iniciativas que violen la Constitución y en esos casos continuaremos recurriendo a los mecanismos de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como oposición responsable continuaremos impulsando diversas iniciativas a la legislación secundaria que mejoren en cualquier aspecto la calidad de vida, de salud, económica y de seguridad de las y los mexicanos, y todos aquellos otros temas que fomenten la democracia.

A la “Coalición Va por México” no la van a dividir a pesar de sus ataques y calumnias porque esta fortalece el Poder Legislativo, protege la constitución, evita la destrucción y regresión, porque esta seguirá trabajando para la construcción de coaliciones electorales ganadoras y de gobiernos exitosos en beneficio de la sociedad.

La decisión la toman porque a la fecha el grupo mayoritario y aliados en la labor legislativa, no han buscado el consenso con todos los grupos parlamentarios, impulsando el diálogo franco y respetuoso, el debate y el intercambio de ideas, por el contrario han aprobado reformas sin cambiar un punto o una coma, según el capricho del Poder Ejecutivo y muchas de las reformas, no han sido a favor de nuestro país y de todo el pueblo de México

Con la moratoria el grupo de oposición impide la virtual destrucción del INE como organismo autónomo y la militarización completa de la Guardia Nacional. Pero hay otros pendientes constitucionales que el Congreso debe aprobar como los temas relacionados con la Reforma Constitucional para establecer los alcances del debido proceso legal, la eliminación de la figura de arraigo, reforma al 16 constitucional en materia de protección de datos personales (plataformas digitales) que pone en peligro la dignidad de las personas, la reforma en materia de derechos de la naturaleza y bienestar animal, la reforma al artículo 2 relacionada con el derecho a la consulta previa, libre, informada a las comunidades indígenas y afroamericanas, pensión universal, el reconocimiento de lenguas indígenas y el español como nacionales, derecho a la educación en lengua materna, etcétera .

Ante este panorama es necesario que “Va por México”, especifique en que asuntos no transitará y en cuáles si lo hará, de otra manera varios asuntos se archivarían.

Al parecer la decisión de las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD, causaron molestia entre sus senadores, que a través de sus redes sociales manifestaron que en el caso de la Cámara alta les ha funcionado el bloque de oposición para contener reformas constitucionales y así seguirán. En fin la decisión puede ser un arma de dos filos que se les puede revertir a los grupos de oposición, de aquí la necesidad de su anuncio y postura sea más específico.

Fallo del TEPJF

En sesión privada, los Magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobaron una sentencia en la que le ordenan a la Comisión Permanente que de inmediato incorpore a su integración a Movimiento Ciudadano y al PRD. Pero en el caso del PRD, no es necesario ya que el PRI le otorgo un lugar al diputado Luis Ángel Xariel Espinoza Cházaro. Si la recomendación se acata, entonces MC para la próxima reunión de la Comisión Permanente deberá contar con un integrante. La decisión deberá tomarla la Junta de Coordinación Política Finalmente, se apercibió a los integrantes de la Jucopo y de la Comisión Permanente, a través de su Mesa Directiva, para que: a) cumplan con la sentencia principal e incidental; b) incorporen inmediatamente una diputación de MC en la Comisión, y c) garanticen que las futuras integraciones se hagan conforme a lo ordenado por la Sala Superior.

La reacción del Presidente de la Junta de Coordinación Política el Diputado Ignacio Mier Velazco MORENA, comentó que el apercibimiento del Tribunal es inatendible ya que es una resolución «inconstitucional y ambigua» y que su resolución violenta el marco constitucional en especial los artículos del 50 al 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante este pronunciamiento el senador Clemente Castañeda Hoeflich, reprobó que MORENA quiera seguir violando la voluntad de los ciudadanos y el mandato del tribunal y agregó que la sentencia es clara para que sus partido tenga un lugar en la Comisión Permanente y recordó el lema “Al margen de la Ley, nada; por encima de la ley, nadie”?. De igual manera el diputado José Álvarez Maynez, a través de sus redes sociales manifestó su inconformidad con las declaraciones del diputado Ignacio Mier y dijo que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral son inatacables y que es grave que MORENA diga que es algo inatendible. Esperemos que para la sesión de la permanente MC ya cuente con un espacio en la integración de esta instancia legislativa.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.