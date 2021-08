Insiste AMLO: Estados Unidos debe invertir en Centroamérica para atender las causas de la migración

GMx

A menos de 24 horas de comenzar una gira de tres días por Chiapas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su gobierno está empeñado en convencer al gobierno de Estados Unidos para que invierta en Centroamérica y, de esa forma, mermar la migración.

También estamos proponiendo que se eche a andar un programa de visas temporales de trabajo, porque se necesita la mano de obra, la fuerza de trabajo, de mexicanos, de guatemaltecos, de salvadoreños, de hondureños. No hay mano de obra suficiente en Estados Unidos y Canadá, expresó en su mañanera de este jueves, en la que de nuevo, criticó al ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, con quien ha sostenido un “conflicto” verbal en la última semana, tras saberse que la FGR busca al ex dirigente del blanquiazul por haber recibido presuntos sobornos para avalar la Reforma Energética.

Estamos proponiendo que se haga un buen análisis de cuánta fuerza de trabajo se requiere en Estados Unidos para crecer. Actualmente tienen problemas de producción. Y por qué no, luego de ir a trabajar a Estados Unidos, lograr esa residencia, manifestó.

Nosotros nos hemos propuesto ayudar al gobierno de Estados Unidos, en el tema migratorio, afortunadamente es buena la relación, hay sensibilidad, se va avanzando y al mismo tiempo, hemos tomado la decisión de cuidar a los migrantes en el Sureste para que no haya violación a sus derechos humanos, porque es muy riesgoso cruzar el país, prosiguió.

“Hemos tratado de tener a los migrantes en albergues y cuidar a menores, sobre todo, pero esto no puede ser eterno. Tenemos que ir a fondo”, manifestó, además de defender el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual, considera, se puede replicar rápidamente en Centroamérica.

También quisieran nuestros adversarios, que nos peleáramos, o que entráramos en polémicas que no nos conducen a nada. Tenemos muy buena relación con republicanos y demócratas, pero ese es nuestro de planteamiento de fondo. Producir más en América del Norte y cambiar la política migratoria, detalló.

Criticó al llamado Plan Mérida, pues, durante años, dijo “fíjense cómo querían resolverlo, entregándonos helicópteros artillados. Ya estamos hasta proponiendo que desaparezca.”

Saben qué sucedía también. El embajador de Estados Unidos en México, el que estuviese en turno, se tomaba la foto, entregando helicópteros y armamentos. Ese era el plan migratorio. No queremos eso y afortunadamente hay sensibilidad. Nos han escuchado. He hablado con el presidente Biden en este sentido y con la vicepresidenta Kamala Harris.

Acaba de estar el señor Sulivan y hablamos como tres horas del tema. Y vamos bien buscando el acuerdo.

Desde luego hay estas diferencias que tienen en Estados Unidos, pero independientemente de esto, tenemos que ir al fondo, a lo estructural y proteger derechos humanos.

“Este fin de semana aparece mi nuevo libro y un capítulo lo dedico a describir cómo fue la relación con el Presidente Donald Trumpo. Lo que se trató. Y ahí va quedar clara cuál es nuestra política. Y cómo, afortunadamente con el Presidente Biden, hemos podido entendernos”, concluyó.