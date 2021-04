Insistirá AMLO a Biden para que invierta en Centroamérica en siembra de miles de millones de árboles

GMx

Tras confirmar que el próximo jueves, seguramente en la mañana, tendrá una reunión virtual con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que pedirá a su “vecino del Norte” invertir unos 4 mil millones de dólares en Centroamérica, para generar oportunidades de empleo y contener la migración, priorizando programas como Sembrando Vida.

“Estamos plantando mil millones de árboles, entre frutales y maderables, en una superficie de un millón de hectáreas y se están dando empleo a más de 400 mil sembradores.

Es el programa que ayuda al medio ambiente, que arraiga a las personas a la tierra, que es el regreso al campo, significa una inversión de alrededor de mil 400 millones de pesos, tiene muchos beneficios”, recordó, refiriéndose a “Sembrando Vida”.

Que se amplíe a Centroamérica, podría ayudar muchísimo porque podría crecer tres veces más. Estamos hablando del mismo clima, la misma naturaleza, la misma cultura, justificó, además de indicar que hará un planteamiento concreto al demócrata Joe Biden.

Ayer decía yo que se firmó primero el tratado de libre comercio, pero faltó la parte laboral y la parte migratoria. Ahora que se revisó y se volvió a firmar, se avanzó mucho en lo laboral, pero faltó la parte migratoria. Entonces ahora podríamos trabajar mucho en eso. Estamos hablando de sembrar 40 mil kilómetros cuadrados de árboles, más que la superficie de algunos países, afirmó.

CREAR UN BLOQUE DESDE CANADÁ HASTA CENTROAMÉRICA

Ligado al mismo tema, AMLO consideró, a pregunta de un reportero, “indispensable que se logre una mayor integración con Canadá y Estados Unidos, solo respetando las soberanías.”

“… pero sí es necesario fortalecer la región, ante el avance económico y comercial de otras regiones del mundo y no se puede hacerlo solo, no se puede cerrar Estados Unidos, tiene que haber una apertura con reglas claras, con una integración a partir de condiciones de igualdad, pero es indispensable, no hay otra forma, porque nos complementamos. No basta el capital, no basta la tecnología.”

Hace falta, es fundamental el trabajo, la fuerza de trabajo. Además, la unidad significa crecer, en cuanto a mercado interno, intercambiar mercancías, consumir más mercancías, fortalecer el mercado interno.

Nosotros tenemos mucho potencial en América del Norte, América Central, toda América, complementó.