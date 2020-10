Invierten más de mil 800 mdp en campaña de vacunación contra la influenza estacional

GMx

La Secretaría de Salud federal puso en marcha la campaña nacional invernal de vacunación contra la influenza estacional, en la cual se invertirán unos mil 800 millones de pesos, “solo en vacunas, sin considerar materiales ni la parte operativa.

Lo anterior fue informado en la conferencia vespertina de este jueves, a la que asistieron representantes de las distintas instancias de salud que participan en esta campaña que, pretende aplicar más de 36 millones de dosis y así prevenir un aumento de esta enfermedad, cuyos síntomas se parecen mucho al COVID_19.

Como parte del acto protocolario, el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue uno de los primeros en ponerse la vacuna que se aplicará, prioritariamente a personas adultas mayores, niños de menos de cinco años, mujeres embarazadas, así como los grupos vulnerables y quienes padecen enfermedades crónicas o VIH-Sida.

“La vacuna no es para evitar la enfermedad, la vacuna es para que en caso de que me enferme tengo mayor probabilidad de no ser un caso grave”, dijo Miriam Esther Veras Godoy, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

Las autoridades que acudieron a la conferencia para el lanzamiento de la campaña de vacunación hicieron un llamado a la gente que está en los sectores de mayor riesgo, a no esperar que los vacunen los busquen.