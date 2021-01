La versión de Reforma es real, pero el caso Ayotzinapa no se ha cerrado: Obrador

GMx

Al tiempo de reconocer que la parte del expediente del caso Ayotzinapa que publicó el diario Reforma “es real”, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el principal objetivo, aunque ya hay detenidos es saber qué realmente sucedió y determinar dónde están los 43 jóvenes desaparecidos.

“Tenemos el compromiso con los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa de saber lo que sucedió y, sobre todo, encontrar a los jóvenes, ese es mi compromiso”, dijo, tras dos publicaciones del diario Reforma, en el cual se indica que militares y sicarios secuestraron a los 43 normalistas.

Estamos trabajando de manera coordinada, el poder judicial y la FGR, porque es un asunto de Estado.

Hay una Fiscalía Especial, se mantiene al grupo de asesores que negaron la versión de que los jóvenes habían sido quemados en un basurero, agregó.

“Todavía no está concluida la investigación. Eso que publicó el Reforma está en el expediente de la Fiscalía. No se cómo lo obtuvieron pero es real. Y sí, ya se tienen detenidos a más personas, ya hay una detención de un capitán del Ejército y está abierta la investigación. No hay todavía ningún resultado definitivo.”

Lo que cada vez es más evidente es de que se fabricó la versión que originalmente se le presentó al pueblo de México, que los habían agarrado y los habían quemado en un basurero. Todo indica a que no obedece a lo que sucedió, hay otras versiones y es lo que se está investigando.

Ofreció ayudar a quienes están presos para que aporten información a cambio de un “consideración en el marco de la ley” y así romper el “pacto de silencio” en un caso donde 43 jóvenes desaparecieron y aún no se sabe qué sucedió, aún teniendo la voluntad de que se aclare.

Esa declaración que dio a conocer el Reforma se dice qué sucedió, lo dice un testigo, pero tenemos que investigar más porque no se trata de hacer otra “versión falsa” para decir que ya se cerró el caso, dijo en la mañanera de este jueves.

“Cuando hablo de ese expediente salió del documento de la Fiscalía, lo digo porque se argumenta el debido proceso, pero siempre hay filtraciones.”

Omar García Harfuch, jefe de la Policía en la Ciudad de México, habría recibido pagos de la organización Guerreros Unidos indica el último reporte de Reforma y aunque no quiso ahondar en el tema, AMLO aseguró que no se protege a nadie y se investiga todo lo relacionado con el caso.