Libertad en el M-9: La Columna

JOSÉ CRUZ DELGADO

Sin duda que el M-9 fue un día histórico, las mujeres mostraron el músculo pese a que hubo patrones o funcionarios públicos que aún no entienden o no entendieron el mensaje de este paro nacional.

En Michoacán el gobernador Silvano Aureoles Conejo dio plena libertad, pues desde el anuncio de ese movimiento mostró su solidaridad, y la verdad tiene mucha razón al decir que el futuro de Michoacán y de México debe ir de la mano de las mujeres o simplemente no será, tan grande fue su apoyo que las mujeres que forman parte de la administración estatal se unieron al paro nacional “Un día sin nosotras”.

Bueno pues, sucede que unas 50 mil mujeres, que representan poco más de la mitad de la plantilla laboral, desde personal sindicalizado hasta personal de confianza se unieron al paro.

Durante su conferencia de prensa y acompañado de los hombres que integran su Gabinete, quedando vacías las sillas de las titulares de dependencias que se ausentaron y envió un claro mensaje a los tres órdenes de gobierno “estamos obligados a ser empáticos y sensibles ante la circunstancia que viven las mujeres”.

“El cambio social que requieren nuestro estado y nuestro país, va de la mano de la lucha que han emprendido las mujeres, y sólo solidarizándonos y comprometiéndonos con su lucha, podremos lograr una sociedad más justa e igualitaria”, sostuvo.

Tiene razón Silvano al decir que lo que ha ocurrido durante los últimos días debe considerarse como un punto de quiebre, que lleve al país a cambiar profundamente las instituciones y las relaciones entre mujeres y hombres, sobre una base de igualdad y de no violencia.

Bueno pues las mujeres dieron muestra de fuerza y unidad y está claro que cuando se deciden pueden, aunque no al guste al “señor Presidente” Andrés Manuel López Obrador quien ante la ola de inconformidad por la violencia contra las mujeres tuvo que recular y de inmediato trató de sacar raja política y con discursos falsos y poses demagógicas mostró su falso apoyo.

REBELIÓN DE LA MILITANCIA PRIISTA POR POSIBLE IMPOSICIÓN

En el marco del 91 Aniversario del PRI, fue claro el repudio de la militancia hacia el ex gobernador Salvador Jara Guerrero, a quien quieren imponer como presidente en Michoacán.

Las voces priistas hablaron a través de una gran manta en la que se leía: ¡Fuera Salvador Jara del PRI! Los priistas michoacanos te repudiamos, en Michoacán no más imposición.

En la entrega de ayer comenté que si imponen a Jara como presidente del tricolor habría rebelión y no nos equivocamos.

Bueno, pues de entrada, Jesús Luna Morales, dirigente de la CNC en Michoacán, mencionó la falta de respeto de la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas quien, efectivamente prometió democratizar al partido y terminar con los viejos vicios que en el pasado le hicieron tanto daño.

Bueno pues el líder cenecista advirtió que los priistas no se dejarán y que defenderán con todo sus derechos, refiriéndose a que no aceptarán imposiciones.

Durante el evento, los presentes no cesaban de gritar el clásico: ¡Fuera Jara, fuera, fuera!

Luna Morales llamó a la militancia a que no se permitan más imposiciones que en el pasado significaron derrotas en Michoacán y exigió que se respete la voluntad de los priistas y convocó a respetar y reconocer en las futuras candidaturas a los hombres y mujeres realmente priistas.

La ex lideresa Emma Mondragón, quien por cierto recibió un reconocimiento porparte del CDE del PRI, pidió olvidar las prácticas como las planillas únicas, el compadrazgo y el dedazo, al tiempo de señalar que la política es búsqueda de conciencia, es la suma de voluntades no el divisionismo, al tiempo que pidió no aceptar delegados que no cuentan con la formación ideológica ni la aceptación de la militancias.

El mensaje fue muy claro, y aunque no dijo nombres todo indica que fue directo para Salvador Jara Guerrero y para el CEN del PRI.