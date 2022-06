Lilly Téllez busca que AMLO comparezca ante el Senado

La senadora panista, Lilly Téllez, presentó un punto de acuerdo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comparezca ante el Senado de la República y así defienda la estrategia de seguridad pública que implementó en el país; agregó que el Ejecutivo federal «vive en otra realidad» donde sí se protege a la población en contra del crimen organizado.

En el punto de acuerdo presentado este martes, Lilly Téllez aseguró que se debe superar la política de «yo tengo otros datos» que, según la legisladora, promueve el presidente de la República desde sus conferencias matutinas. Agregó que en la Ciudad de México y el resto del país no existen condiciones de seguridad.

«Todo el país vive en un río de sangre, ¿Quién dice la verdad? ¿Qué soluciones pueden existir? Vamos a platicarlo en el Congreso, señor presidente», apuntó la exlegisladora de Morena en el escrito presentado ante Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de la República.

Lilly Téllez acusó al presidente López Obrador de mantener «un pacto con los criminales» y le reprochó la estrategia de ‘abrazos, no balazos’, misma que describió como «no perseguir a los criminales». Declaró que este es el sexenio más violento desde que se hacen mediciones en México.

«El presidente tiene un pacto de no tocarlos y el resultado es que nos está entregando el sexenio más violento desde que se hacen las mediciones», afirmó la senadora. Reprochó que no ha recibido una respuesta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) tras pedir una estrategia distinta a la de ‘abrazos, no balazos’.

Citó un estudio realizado por la consultora TResearch International, titulado ‘La guerra en números’, donde el sexenio de López Obrador se ubica como el más violento de la historia al acumular 124 mil 109 homicidios, por encima de los 74 mil 737 registrados en la administración de Enrique Peña Nieto (EPN).

Recordó que Felipe Calderón fue el último presidente que se presentó a comparecer ante el Senado durante 2007, tal como lo mandata el artículo 69 constitucional. A la publicación del presente artículo, ni AMLO ni la Presidencia de la República habían emitido una respuesta.

Por: Radio Formula