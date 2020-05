Logramos aplanar la curva y alentar la pandemia del COVID-19: López-Gatell

GMx

Hemos aplanado la curva de la pandemia, es decir, la enfermedad ha ido más lenta, aseguró el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia matutina de este martes.

“México ha tenido una duplicación inicial cada dos días, solamente los primeros cuatro o cinco días que alcanzamos los primeros 100 casos y posteriormente tuvimos una inclinación muy drástica de la curva; y empezamos a tener duplicaciones cada cinco días y al llegar al día 40 tuvimos un cambio también nuevamente y estamos teniendo duplicaciones cada seis días, es decir, se está haciendo cada vez más lenta la epidemia. Esto es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva”, explicó, mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a indicar que el 17 de mayo algunas regiones del país volverían a las actividades “normales”.

Para aclarar su comentario, Hugo López-Gatell, pidió no confundir lo que significa aplanar la curva de la pandemia.

“aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana, exactamente plana no querría decir no tenemos una epidemia, lo que quiere decir es que comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Distancia habríamos tenido muchos más casos y en una forma muy precipitada en el tiempo.

Hemos reducido cerca del 60 al 75 por ciento de la cantidad de contagios gracias a estas intervenciones y eso es lo que se puede ver ahí.”

Citó a Japón como uno de los países que más éxito ha tenido en el control de la pandemia del COVID-19 “con una duplicación cada 10 días prácticamente desde el inicio, desde que contó 100 casos.”

A pesar de ello, pidió no bajar la guardia, y explicó que la Ciudad de México sigue a la cabeza en casos acumulados con casi siete mil.