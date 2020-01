México está pagando el muro, pronto se darán cuenta: Donald Trump

GMx

Era cuestión de tiempo para que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, retomara el tema del muro fronterizo y la migración.

La noche de este martes durante un mitin en Nueva Jersey, afirmó que México sí está pagando por el muro fronterizo, una de sus promesas de campaña en 2016.

“Y con todo respeto para México, nos gusta México mucho y lo hemos conseguido muy bien con México y el presidente es un amigo mío y pienso que está haciendo un trabajo fantástico y es una situación difícil, pero México está, de hecho, pronto se darán cuenta, pagando por el muro”, soltó.

Thank you Wildwood, New Jersey! #KeepAmericaGreat🇺🇸https://t.co/Lbt8IKeNYu

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020