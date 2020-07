Ni Arias ni Morón: La Columna

JOSÉ CRUZ DELGADO

Cristóbal Arias Solís nunca ha sido del pueblo, se ha servido del pueblo, de la buena fe de los michoacanos que es diferente, como buen traidor que es, el ex priista y ex perredista siempre ha jugado con la voluntad del pueblo, y hoy en MORENA, partido al que por cierto no está afiliado busca con falsas promesas convertirse en gobernador, quiere volver a jugar con la voluntad de las y los michoacanos creando falsas expectativas con promesas que jamás va a cumplir, como está sucediendo con el Emperador Andrés Manuel López Obrador, por eso siempre le han dicho que no dos veces en las urnas porque ya lo conocen y saben que no es una persona de fiar.

Al igual que su amo López Obrador, Arias Solís ve Moros con tranchetes por doquier, inventa “complós” y BOAS para victimizarse y atraer más incautos a él.

Afortunadamente los michoacanos ya no se dejarán engañar, ya no van aceptar espejos por oro que pudieran ofrecer los que integran la maldita Cuarta Transformación (4T), siendo uno de ellos Cristóbal Arias Solís, un personaje, como dije, que siempre ha jugado con la voluntad y la buena fe de quienes han depositado su confianza en él, siempre les ha fallado, pero que no se le olvida que el pueblo tiene memoria.

Sus principales enemigos del senador de “panzazo” por MORENA son el ego, su petulancia, arrogancia y falsedad, precisamente, los mismos sellos de AMLO, cuyo gobierno es un fracaso y la verdad no creo que Michoacán merezca un gobierno de ocurrencias, locuras y engaños como las del Emperador que acabaron con la esperanza de millones de mexicanos que le dieron el voto y que hoy están arrepentidos. Ambos están cortados con la misma tijera

Quisiera ser optimista, pero cada vez veo más fracasos del gobierno federal y no se ven intenciones de corregir el rumbo, lamentablemente.

Si Arias Solís, con todo el aparato del Estado Mexicano lograra la gubernatura sería un caos, un desastre, la anarquía se apoderaría del estado, imperaría la corrupción, pues solo baste ver a la gente que trae a su lado para darse cuenta de lo que la espera a la tierra purépecha y que Dios nos agarre confesados.

Mire usted, de antemano ya se vislumbra una elección de Estado, pues Michoacán es el único bastión del Partido de la Revolución Democrática y el Emperador y su partido MORENA lo quieren conquistar a como dé lugar, por eso los ataques mediáticos contra Silvano Aureoles y su gobierno.

Además, si el Pinocho de Arias Solís logra la candidatura, contará con todos los recursos de los programas federales para comprar votos y conciencias.

Pero no lo van a lograr, afortunadamente la mayoría de los michoacanos ya no creen en la maldita (4T) ni en López Obrador. Pudiera tener Arias Solís las preferencias de su partido del cual no es militante, pero no la voluntad de la mayoría del pueblo como quieren hacer creer sus seguidores y falsos profetas.

Cristóbal representa a MORENA y la 4T, pero no a los michoacanos, sin embargo, se siente un Dios. Algunos quieren hacernos creer que es el Profeta enviado por una Deidad para conquistarnos, pero se equivocan, es un falso profeta, un lobo vestido con piel de oveja listo para atacar en cuanto le den la espalda.

Así que hay que estar muy alerta.

¿NO QUE NO TRONABAS PISTOLITA…?

Finalmente aflojó Raúl Morón y fue a pedir “chiche” a la SSM y de manera irresponsable sin cubrebocas imitando a AMLO, como los changos, sin ofender a esos animalitos

Casi cuatro meses han pasado desde que inició la pandemia de COVID-19 en Michoacán, y aunque usted no lo crea, el “alcaldecillo” morenista de Morelia, Raúl Morón Orozco´, a pesar de que reaccionó tarde contra el virus, apenas se dignó a instalar el Comité Municipal de Salud que era el único que faltaba de los 113 en Michoacán, demostrando una total irresponsabilidad.

Morelia ocupa el segundo lugar en decesos y contagios por coronavirus, y aun así, el morenista inepto sigue politizando el tema buscando sacar provecho político de la pandemia a costa de la salud y la vida de los morelianos que, por cierto, están hartos de su administración.

Mire usted, Raúl Morón Orozco reaccionó demasiado tarde ante la pandemia y hasta cuando se le dio la gana instaló el Comité Municipal de Salud, en un momento donde se encuentra con un comportamiento ligeramente al alza en la actividad de casos.

Fue hasta que le llegó el agua al cuello que se dignó a actuar. Por cierto, como dije, de manera irresponsable, Morón Orozco llegó a la reunión con las autoridades estatales de salud que encabeza Diana Carpio Ríos sin cubrebocas, al igual que el porro que la hace de secretario del ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes, como lo hace su patrón, el Emperador Andrés Manuel López Obrador, pese a los miles de muertes en nuestro país por Covid-19 y el gran número de contagios.

Le valieron los protocolos sanitarios, pero de esa manera quiere quedar buen con AMLO, imitándolo, como los changos (perdón si vuelvo ofendo a esos animalitos).

A partir de ahora, las acciones estarán sistematizadas con el objetivo de romper la cadena de contagio en Morelia, donde los lugares de concentración de personas serán definidos como polígonos de riesgo que serán atendidos de manera focalizada.

Para sacar raja política y salir en la portada de los medios politiza la situación y se queja que la Secretaría de Salud dejó sola a Morelia, nada más falso, porque siempre lo han invitado a que participe en las acciones contra el virus, pero como sólo recibe órdenes de su patroncito se había negado a acudir y ahora se pone a llora y a lamentarse haciéndose la víctima y sacar raja política.

Bueno, pues luego de esa reunión, el inepto dice que el municipio recobra la coordinación para combatir la propagación del virus en Morelia y fortalecer las campañas preventivas del coronavirus.

¿hasta ahora que tiene la soga en el cuello reacciona?

¡Cínico¡

Según el edil, la reunión la solicitó reiteradamente porque no le queda claro cómo se manejan las estadísticas, dado que en Morelia en unos días son más de 50 nuevos contagiados y luego uno; mientras que las cifras del ayuntamiento son otras, dijo.

Resulta que Morón instaló un Comité Sanitario, paralelo, para que según él velara por la mejor ruta para proteger al municipio de la pandemia, pero como no pudo fue a pedirle ayuda a Diana Carpio Ríos.

¿No que no tronabas pistolita? Tarde que temprano tenías que aflojar.

AVANZA NUEVA ITALIA EN EL COMBATE AL CORONAVIRUS…

Donde se trabaja intensamente combatiendo al coronavirus es en Nueva Italia, pues gracias a las acciones implementadas por

las autoridades encabezadas por Raymundo Arreola Ortega, la pandemia está siendo controlada, pues desde un inicio hizo suyas las medidas sanitarias del gobierno del estado y los resultados saltan a la vista.

Factor importante fue y sigue siendo la gente de ese municipio que respondió al llamado de Arreola Ortega y se solidarizaron en torno a su líder municipal y de esta manera se está rompiendo la cadena de contagios por coronavirus.