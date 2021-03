No es cierto que 30% del territorio mexicano esté controlado por la delincuencia: AMLO

GMx

“Pues que no es cierto lo que se sostiene, pero respetamos las opiniones de todos”, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a una declaración en el Pentágono de Estados Unidos.

El general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, afirmó que entre el 30 y el 35% del territorio mexicano es controlado por organizaciones criminales, según Eje Central.

Se atrevieron (sic) a mencionar, a calificar de desgobierno y que en este desgobierno se está infiltrando la influencia de Rusia y de China, planteó un reportero en la mañanera de este jueves.

“Nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos”, agregó AMLO a su primera respuesta.

– ¿El presidente Biden no le ha pedido apoyo?

-No, no, el presidente Biden es muy respetuoso. Aunque Krauze y otros estén demandándole que venga a regañarme o me llame la atención, que es realmente lamentable que esto suceda, él es muy respetuoso con nosotros y no nos metemos. El respeto al derecho ajeno es la paz.

El reportero sugirió a López Obrador la posibilidad de denunciar al escritor Enrique Krauze por traición a la patria, luego de un artículo en el que, supuestamente pediría la intervención de Estados Unidos en México.

“No, no, no. Somos libres, prohibido prohibir, no a la censura. Y no perjudica; al contrario, ayuda, porque le va quitando la máscara a mucha gente que simulaba ser de una forma cuando en su interior pensaba de otra manera, y ahora con la transformación, pues se están quitando la máscara. El mismo coraje, la desesperación los está llevando a enseñar el cobre, y esto es bueno porque hace mucho daño la simulación”, afirmó AMLO, antes de viajar a Tabasco, donde encabezaría la celebración del 18 de marzo, por la expropiación petrolera.

Entonces, Krauze y otros, vinculados siempre al régimen, ahora se están definiendo. Es como el cuento, la fábula de ‘el rey va desnudo’. No se dan ellos por enterados, pero se están mostrando como son, y eso es bueno porque hace mucho daño, confunde.

A veces hay comentaristas de radio, de televisión, periodistas seudoindependientes y gente que está a favor de la democracia, a favor de los cambios, se confunden y los engañan.

Afortunadamente, pasa el tiempo y ya esa gente termina mostrando el cobre y ya viene la decepción, porque se presentan o durante un tiempo actúan como paladines de la libertad, pero, como decía el presidente Lincoln, al pueblo se le engaña una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida, complementó el Presidente.