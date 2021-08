No es obligatoria la carta responsiva para regreso a clases, asegura AMLO

El presidente del República, Andrés Manuel López Obrador enfatizó no estar de acuerdo con la carta compromiso que se hará firmar a los padres de familia para que sus hijos regresen a clases presenciales

El mandatario afirmó que la carta no será obligatoria para llevar a la escuela a los niños, y señaló que su gobierno tiene que luchar contra ‘burocratismos’.

La carta no es obligatoria. Si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace. Nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal”, refirió.

“¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, hubiese dicho no. Somos libres, prohibido prohibir, pero todavía tenemos que ir limpiando en el gobierno de estas concepciones burocráticas autoritarias, y desde luego terminar de limpiar el gobierno de corrupción y de ineficiencias, de demoras”, refirió.

El mandatario mexicano señaló que la carta fue “producto del ocio”, que no tienen que hacer por parte de un burócrata. “Están inventando cosas”.

No es obligatoria (la carta compromiso), que llevan a los niños a la escuela. Se van a cuidar a los niños. Tenemos que correr riesgos en la vida, todos; imagínense si no salimos porque nos podemos enfermar con un mal aire”, señaló.

La semana pasada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que los padres de familia deberán firmar una carta compromiso para el regreso a clases presenciales.

Por: López Dóriga. Com