No me incomoda que integrantes del gabinete alcen la mano para 2024: Obrador

GMx

Además de hacer un nuevo llamado para que los mayores de 40 años que no se han vacunado contra el COVID19, lo hagan, porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no le molesta que integrantes de su gabinete expresen interés en la sucesión presidencial de 2024, siempre que se ocupen de sus labores.

NO HAY TAPADOS

En la conferencia matutina de este martes, volvió a asegurar que ya no hay tapados en este sexenio, que él es el destapador y que “su corcholata es el pueblo”.

Es mejor que haya aspirantes porque si no se podría tomar como pretexto para una reelección y yo soy partidario del sufragio efectivo no reelección, agregó, mientras Marcelo Ebrard, aprovechó que tomó la palabra para asegurar que él se reunió con su equipo de trabajo y pidió “no comer ansias”.

Faltan 2 años y medio, respetemos a los demás, y cuando llegue el momento respetando las reglas, participaremos. No vamos a distraernos, dijo.

LLAMADO A VACUNARSE

“A los adultos mayores los llamamos a que asistan a los centros de vacunación, porque de esa manera nos protegemos, se salvan vidas.

Ahora que hay una tercera ola, hay menos hospitalizaciones y, lo más importante de todo, menos fallecidos, porque se está avanzando en la vacunación”, dijo respecto a la vacunación.

Hizo un llamado al sector juvenil para que se cuide, pues “los contagios se están presentando más en jóvenes.”

No andemos pensándolo mucho. Porque si teníamos una idea al principio hay que ver los resultados. Si se tiene la vacuna hay menos posibilidad de contagio y que nos pongamos graves, lo que es importantísimo.

Todos a vacunarnos, porque al inicio no sabíamos qué efectos podría tener la vacuna, si iba a servir o no, si iba a provocar reacciones, si nos iba a afectar con reacciones secundarias y ya estamos viendo que no afecta y protege, entonces vamos a continuar.

CUBA

Sobre la situación en Cuba, insistió: Nosotros ya fijamos nuestra postura. Consideramos que no debe haber bloqueo.

“Es muy interesante porque en Naciones Unidas, cuando se trata este asunto, la inmensa mayoría vota en contra del bloqueo.

Son muy pocos los que votan en contra y a favor del bloqueo, y como son votos que no solo votan sino pesan, se convierten en vetos, por eso no proceden.”