No nos sorprende que Campeche haya pasado al semáforo amarillo, afirma López-Gatell

Ciudad de México.- “Campeche ha mantenido una respuesta de salud pública ordenada, organizada. Tiene la fortuna de ser un estado no tan complicado, en orografía, en asentamientos humanos. Fue de los primeros en establecer brigadas comunitarias para la detección de pacientes con síntomas a domicilio.

También tomó muy en cuenta la reconversión hospitalaria. El gobernador de Campeche enfatizó mucho la importancia de quedarse en casa y mantuvo enfáticamente ese mensaje.”

Así explicó el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, la noticia de que será Campeche el único estado del país que pasará a semáforo sanitario amarillo a partir de este lunes, a diferencia del resto de las entidades que siguen en naranja y rojo.

“No nos sorprende que Campeche lo tenga”, expresó durante la conferencia vespertina 170 en la que se informó que México sumó 56 mil 757 decesos por COVID_19, así como 522 mil 162 casos confirmados.

“Puede ocurrir que la percepción que un grupo de personas o una persona difiera de lo que está sucediendo en el estado, y esto tiene que ver con lo que observan a su alrededor”, indicó por algunas voces que cuestionan que esa entidad de la Península pase al amarillo.

Hugo López-Gatell presumió al inicio de la conferencia nocturna que, es la tercera semana consecutiva de descensos en los casos de COVID_19, aunque cuestionó que los medios que resaltan el número de muertos no difundirán esta información.

“Está disminuyendo la pandemia, pero no debe ser interpretada como que volvemos a todas las actividades.”

Sobre el acceso temprano a la vacuna, anunciado el jueves, el funcionario reiteró que nos acercamos a tener ese recurso; sin embargo, como lo indicó el mismo laboratorio AstraZeneca, no podemos saltarnos procesos sanitarios y no podemos confiarnos porque la pandemia no se ha terminado.

Reiteró que aún no se sabe quiénes serán los primeros en ser vacunados, pero se supone que serían los grupos vulnerables, así como médicos.

Hugo López-Gatell también fue preguntado si él está promoviendo directamente la Ley Chatarra en otras entidades, además de Oaxaca. Primero se molestó con el reportero que hizo la pregunta y luego reiteró que es un tema fundamental que debe ser discutido.

“Quisiéramos, y el COVID lo reveló, que casi el 80 por ciento de los fallecidos por COVID_19 tenían enfermedades crónicas causadas por mala alimentación”, manifestó.