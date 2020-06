No soy un vende patria, dice AMLO en defensa de su viaje a EUA para ver a Donald Trump

GMx

Ciudad de México.- “Yo no tengo problema de conciencia de que yo vaya a Estados Unidos porque siempre he sostenido todo el tiempo que México es un país libre y soberano. No soy un vende patria, para que no se anden preocupando. Se puede tener una buena relación con un país vecino, manteniendo nuestra soberanía.”

Así defendió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de nuevo, su viaje a los Estados Unidos para encontrarse con el mandatario norteamericano, Donald Trump, en el marco del comienzo del T-MEC.

A pregunta de un reportero, dijo que viajará a la Unión Americana en aviones “de ruta comercial” un día antes porque no hay un viaje directo a Washington y tendrá que hacer escala.

“No descarto la utilización de aviones de la Fuerza Aérea, de la Marina, pero solo en casos de urgencia, de atención a la población.

No quiero que regrese ese estilo: la extravagancia, la fantochería y la corrupción.”

Reiteró que es oportuna la visita al país vecino porque entrará en vigor el T-MEC, además de que Estados Unidos invertirá muchos recursos en su reactivación económica y eso “salpicará” a México mediante las remesas que siguen enviando los “paisanos”.

“Además ha habido respeto. Incluso el discurso del Presidente Trump hacia México ha sido más respetuoso a como se expresaban antes, cosa que le agradecemos mucho. Tenemos que mantener relaciones de amistad y de desarrollo.”

Además de explicar que, entre los funcionarios que viajarán están los titulares de Relaciones Exteriores, de la Oficina de Presidencia y de la Secretaría de Economía, adelantó que este lunes podría definir el día preciso del viaje y el itinerario.

Reconoció que su visita puede ser interpretada como un asunto de intervención en la política de la Unión Americana, aunque insistió que es únicamente en el marco del T-MEC.

En otro tema, AMLO culpó a la corrupción de ciertos jueces de la liberación de familiares de “El Marro”, presunto líder del grupo delictivo Santa Rosa de Lima, en Guanajuato.

Consideró extraño que los funcionarios del Poder Judicial encuentran errores en la integración de los expedientes de ciertos delincuentes.